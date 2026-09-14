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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный

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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 1
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 2
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 3
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 4
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 5
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 6
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 7
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 8
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 9
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 10
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 11
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 1
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 2
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 3
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 4
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 5
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 6
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 7
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 8
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 9
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 10
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 11
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730760
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Нож для тестаМногофункциональный нож S-образной формы.Двусторонний средний режущий/шинкующий диск диаметром 4 мм.Жюльен диск
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
диски, ножи
Количество насадок
7
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х25
Вес, кг.
4.4

Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный

Кухонный комбайн KitchenAid – это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который упрощает процесс приготовления пищи с минимальными усилиями. Этот комбайн от известного бренда KitchenAid отличается компактными размерами и небольшим весом всего 2,2 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонный комбайн оснащен чашей объемом 2,1 литра, обеспечивая достаточно места для обработки ингредиентов как для повседневных задач, так и для особых мероприятий. Мощность устройства составляет 250 Вт, что достаточно для выполнения большинства кулинарных операций. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid предоставляет возможность воспользоваться 7 различными насадками, которые делают процесс смешивания быстрым и эффективным. Комбайн предлагает 2 скорости работы, что позволяет адаптировать его использование в зависимости от конкретных нужд кухонных процессов. Черный цвет прибора подчеркивает его элегантность и современность, гармонируя с любым кухонным интерьером. KitchenAid, как всегда, обеспечивает высокое качество и надежность, что делает этот кухонный комбайн идеальным выбором для тех, кто ценит эргономичные решения и функциональность в сочетании с стильным дизайном.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Нож для тестаМногофункциональный нож S-образной формы.Двусторонний средний режущий/шинкующий диск диаметром 4 мм.Жюльен диск
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
2.1 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
2
Насадка для теста
Нет
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
диски, ножи
Количество насадок
7
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн KitchenAid – это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который упрощает процесс приготовления пищи с минимальными усилиями. Этот комбайн от известного бренда KitchenAid отличается компактными размерами и небольшим весом всего 2,2 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонный комбайн оснащен чашей объемом 2,1 литра, обеспечивая достаточно места для обработки ингредиентов как для повседневных задач, так и для особых мероприятий. Мощность устройства составляет 250 Вт, что достаточно для выполнения большинства кулинарных операций. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid предоставляет возможность воспользоваться 7 различными насадками, которые делают процесс смешивания быстрым и эффективным. Комбайн предлагает 2 скорости работы, что позволяет адаптировать его использование в зависимости от конкретных нужд кухонных процессов. Черный цвет прибора подчеркивает его элегантность и современность, гармонируя с любым кухонным интерьером. KitchenAid, как всегда, обеспечивает высокое качество и надежность, что делает этот кухонный комбайн идеальным выбором для тех, кто ценит эргономичные решения и функциональность в сочетании с стильным дизайном.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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