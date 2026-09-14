Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный
Кухонный комбайн KitchenAid – это надежный и стильный помощник на вашей кухне, который упрощает процесс приготовления пищи с минимальными усилиями. Этот комбайн от известного бренда KitchenAid отличается компактными размерами и небольшим весом всего 2,2 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Кухонный комбайн оснащен чашей объемом 2,1 литра, обеспечивая достаточно места для обработки ингредиентов как для повседневных задач, так и для особых мероприятий. Мощность устройства составляет 250 Вт, что достаточно для выполнения большинства кулинарных операций. Несмотря на отсутствие блендера, мясорубки и соковыжималки, KitchenAid предоставляет возможность воспользоваться 7 различными насадками, которые делают процесс смешивания быстрым и эффективным. Комбайн предлагает 2 скорости работы, что позволяет адаптировать его использование в зависимости от конкретных нужд кухонных процессов. Черный цвет прибора подчеркивает его элегантность и современность, гармонируя с любым кухонным интерьером. KitchenAid, как всегда, обеспечивает высокое качество и надежность, что делает этот кухонный комбайн идеальным выбором для тех, кто ценит эргономичные решения и функциональность в сочетании с стильным дизайном.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0921EBM матовый черный