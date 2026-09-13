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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714151
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Кухонный комбайн, насадки, кожух для защиты от брызг, инструкция
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста; венчик для взбивания
Количество насадок
4
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
45х40х25
Вес, кг.
5.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUM9YX5S12, серебристый
Кухонная машина Bosch MUM9YX5S12 благодаря сменным насадкам сочетает в себе функциональность нескольких приборов одновременно. Она полностью выполнена из металла. В наборе предусмотрены чаша на 5.5 л, блендер со стеклянной емкостью объемом 1.5 л, комплект кондитерских насадок для смешивания и взбивания. Смешивание осуществляется на основе планетарного вращения насадок, что обеспечивает максимальную эффективность и достижение однородной консистенции. Одной из особенностей модели являются встроенные электронные весы, позволяющие точно контролировать количество ингредиентов.
Таймер дает возможность установить определенное время работы кухонной машины. Наличие 7 скоростных режимов с плавной регулировкой и импульсного режима позволяет настраивать необходимую интенсивность работы Bosch MUM9YX5S12. Автоматическая программа SensorControl Plus выполняет смешивание/взбивание и самостоятельно контролирует результат с последующим отключением при достижении нужной консистенции. Функция автопарковки в исходное положение упрощает смену насадок.
Кухонный комбайн, насадки, кожух для защиты от брызг, инструкция
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста; венчик для взбивания
Количество насадок
4
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Кухонная машина Bosch MUM9YX5S12 благодаря сменным насадкам сочетает в себе функциональность нескольких приборов одновременно. Она полностью выполнена из металла. В наборе предусмотрены чаша на 5.5 л, блендер со стеклянной емкостью объемом 1.5 л, комплект кондитерских насадок для смешивания и взбивания. Смешивание осуществляется на основе планетарного вращения насадок, что обеспечивает максимальную эффективность и достижение однородной консистенции. Одной из особенностей модели являются встроенные электронные весы, позволяющие точно контролировать количество ингредиентов.
Таймер дает возможность установить определенное время работы кухонной машины. Наличие 7 скоростных режимов с плавной регулировкой и импульсного режима позволяет настраивать необходимую интенсивность работы Bosch MUM9YX5S12. Автоматическая программа SensorControl Plus выполняет смешивание/взбивание и самостоятельно контролирует результат с последующим отключением при достижении нужной консистенции. Функция автопарковки в исходное положение упрощает смену насадок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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