Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный
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Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414523
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Крышка, Насадка для взбивания, Насадка для смешивания (1 шт.), Насадка для теста (2 шт.), Чаша
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х36
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный
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Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Крышка, Насадка для взбивания, Насадка для смешивания (1 шт.), Насадка для теста (2 шт.), Чаша
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный
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Теги товара: без мясорубки, bosch mum
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