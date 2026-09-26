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Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный

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Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 1
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 2
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 3
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 4
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 5
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 6
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 7
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 8
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 9
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 10
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 1
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 2
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 3
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 4
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 5
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 6
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 7
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 8
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 9
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 10
  • Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414523
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Крышка, Насадка для взбивания, Насадка для смешивания (1 шт.), Насадка для теста (2 шт.), Чаша
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х36
Вес, кг.
6.6

Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный

Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный



Теги товара: без мясорубки, bosch mum

Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Крышка, Насадка для взбивания, Насадка для смешивания (1 шт.), Насадка для теста (2 шт.), Чаша
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Описание
Кухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный


Теги товара: без мясорубки, bosch mum
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Отзывы


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