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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742993
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Чаша, насадки (крюк для теста, венчик, лопатка для смешивания), защитная крышка
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
Венчик, крюк для теста, лопатка
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.59
Описание товара Кухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый
Кухонный комбайн Gorenje мощностью 800 Вт сочетает вместительную чашу объёмом 5,5 л и удобное управление с шестью скоростями. Импульсный режим помогает быстро справляться с задачами, когда нужен кратковременный интенсивный замес или смешивание.
В комплект входят три насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Комбайн подойдёт для приготовления теста, кремов, соусов и смешивания ингредиентов. Белый цвет делает его аккуратным дополнением кухонного пространства, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.
Модель выполнена без соковыжималки, мельнички и мясорубки — это практичный вариант для основных задач по взбиванию, замешиванию и смешиванию продуктов.
Чаша, насадки (крюк для теста, венчик, лопатка для смешивания), защитная крышка
Тип устройства
Кухонная машина (планетарное вращение)
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
Венчик, крюк для теста, лопатка
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Gorenje мощностью 800 Вт сочетает вместительную чашу объёмом 5,5 л и удобное управление с шестью скоростями. Импульсный режим помогает быстро справляться с задачами, когда нужен кратковременный интенсивный замес или смешивание.
В комплект входят три насадки: для взбивания, замешивания теста и смешивания. Комбайн подойдёт для приготовления теста, кремов, соусов и смешивания ингредиентов. Белый цвет делает его аккуратным дополнением кухонного пространства, а сетевой шнур длиной 1,2 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.
Модель выполнена без соковыжималки, мельнички и мясорубки — это практичный вариант для основных задач по взбиванию, замешиванию и смешиванию продуктов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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