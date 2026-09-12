Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Кухонная машина Korting KKM 0101 M Infinity — это идеальный помощник для вашей кухни, который объединяет в себе множество функций. С её помощью вы сможете легко и быстро готовить разнообразные блюда, от теста до мясных деликатесов. ? Мощность в 1500 Вт и планетарное смешивание обеспечивают отличные результаты при взбивании, смешивании и замешивании теста. Вы сможете экспериментировать с рецептами, не опасаясь, что машина не справится с задачей. ? Объем чаши в 6 литров позволяет готовить большие порции, что особенно удобно для семейных ужинов или праздничных мероприятий. А защитная крышка на чашу предотвратит разбрызгивание ингредиентов во время работы. ? В комплекте с машиной идут различные насадки, включая мясорубку с дисками из нержавеющей стали, насадки для приготовления колбас и кеббе. Это делает Korting KKM 0101 M Infinity многофункциональным инструментом для приготовления разнообразных блюд. ?? Не забывайте о возможности регулировки скорости — 18 уровней позволяют адаптировать работу машины под ваши нужды и тип продуктов. ? С таймером вы сможете точно контролировать время приготовления, что особенно важно при работе с тестом и мясными блюдами. ? Корпус из металла и пластика обеспечивает долговечность и надежность устройства, а стильный дизайн добавит элегантности вашей кухне.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Отзывы о товаре Кухонный комбайн Korting KKM 0101 M INFINITY