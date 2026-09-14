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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый

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Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 1
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 2
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 3
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 4
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 5
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 6
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 7
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 8
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 9
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 10
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 11
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 12
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 13
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 14
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 15
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 16
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 17
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 18
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 19
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 20
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 21
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 22
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 23
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
1.7 л
Цвет
бежевый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Нет
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 1
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 2
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 3
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 4
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 5
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 6
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 7
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 8
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 9
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 10
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 11
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 12
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 13
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 14
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 15
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 16
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 17
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 18
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 19
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 20
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 21
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 22
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 23
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730756
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Комплектация
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
1.7 л
Длина сетевого шнура
0.9
Цвет
бежевый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Нет
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста; диск для шинковки; универсальный нож; насадка для смешивания; диск для нарезки ломтиками
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х25
Вес, кг.
3.9

Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый

Кухонный комбайн KitchenAid — это универсальный помощник для любой кухни, сочетающий в себе стильный дизайн и эффективные функциональные возможности. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот комбайн станет не только полезным инструментом, но и стильным дополнением интерьера. С мощностью в 250 Вт он обеспечивает надежную работу и справляется с различными задачами на кухне. Комбайн оснащен импульсным режимом, который позволит быстро и эффективно перерабатывать продукты, добиваясь идеальной консистенции. С тремя доступными скоростями вы легко подберете оптимальный режим для различных ингредиентов. В комплекте идут 4 насадки, включая насадку для теста, что делает этот комбайн незаменимым для любителей домашней выпечки. Несмотря на отсутствие мясорубки, блендера и соковыжималки, комбайн предоставляет широкие возможности для измельчения и смешивания, освобождая пространство на кухне и упрощая приготовление пищи. Его компактный размер и небольшой вес — всего 2,9 кг — позволяют с легкостью перемещать его и хранить в удобном для вас месте. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает свободу перемещения на рабочей поверхности. Кухонный комбайн KitchenAid — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и стиль, предлагая удобство и многофункциональность в одном устройстве.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFP0719EAC кремовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Комплектация
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
250
Емкость чаши
1.7 л
Длина сетевого шнура
0.9
Цвет
бежевый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
3
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Нет
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста; диск для шинковки; универсальный нож; насадка для смешивания; диск для нарезки ломтиками
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн KitchenAid — это универсальный помощник для любой кухни, сочетающий в себе стильный дизайн и эффективные функциональные возможности. Выполненный в элегантном бежевом цвете, этот комбайн станет не только полезным инструментом, но и стильным дополнением интерьера. С мощностью в 250 Вт он обеспечивает надежную работу и справляется с различными задачами на кухне. Комбайн оснащен импульсным режимом, который позволит быстро и эффективно перерабатывать продукты, добиваясь идеальной консистенции. С тремя доступными скоростями вы легко подберете оптимальный режим для различных ингредиентов. В комплекте идут 4 насадки, включая насадку для теста, что делает этот комбайн незаменимым для любителей домашней выпечки. Несмотря на отсутствие мясорубки, блендера и соковыжималки, комбайн предоставляет широкие возможности для измельчения и смешивания, освобождая пространство на кухне и упрощая приготовление пищи. Его компактный размер и небольшой вес — всего 2,9 кг — позволяют с легкостью перемещать его и хранить в удобном для вас месте. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает свободу перемещения на рабочей поверхности. Кухонный комбайн KitchenAid — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и стиль, предлагая удобство и многофункциональность в одном устройстве.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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