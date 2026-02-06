Кухонный комбайн Bosch MC812M865
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша для смешивания объемом, Блендер, Двухсторонний диск, двухсторонний диск - терка, Диск-терка для сырых овощей, Диск для нарезки овощей, Диск для картофеля фри, Режущие диски, Держатель дисков, Насадка для замеса теста, Венчик для взбивания сливок
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 10
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
43х35х25
Вес, кг.
6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812M865
Мощность 1250 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, венчики для взбивания, насадка для теста, насадка для нарезки кубиками, диск для картофеля-фри, диски для шинковки, нарезка ломтиками, тёрка, тёрка для драников.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Чаша для смешивания объемом, Блендер, Двухсторонний диск, двухсторонний диск - терка, Диск-терка для сырых овощей, Диск для нарезки овощей, Диск для картофеля фри, Режущие диски, Держатель дисков, Насадка для замеса теста, Венчик для взбивания сливок
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1250
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
серебристый, черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Развернуть
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, диск для картофеля-фри, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, общее число насадок: 10
Количество насадок
5
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Словения
Мощность 1250 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, венчики для взбивания, насадка для теста, насадка для нарезки кубиками, диск для картофеля-фри, диски для шинковки, нарезка ломтиками, тёрка, тёрка для драников.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Достоинства:
Комментарий:
комбайн хороший, мощный. но 4 за то что на фото есть кубикорезка, а у меня ее нет ! оставил.
Достоинства:
Комментарий:
коробка целая, запечатанная. все насадки в наличии.
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хороший. Пришол в целой, не мятой, упоковке. В комлкте не хватало малого толкателя. Но он, особо и не нужен. Продовец не досылает отдельно не достоющие детали, поможет только перезаказ.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, всё работает, простая установка, высокая мощность. минус- сильный запах пластика чаши блендера.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,как установить тёрки? Дело в том,что стержень,на которой по логике должна одеваться насадка гладкий, а основа для тёрки имеет пазы для шестерёнки...отдельно,шестерёнки нет...может мы что то не правильно делаем, но в данный момент и при данных комплектующих, тёркой пользоваться нет возможности. То есть нет в комплекте второй втулки . Где ее теперь взять?? И судя по фото в комментариях, в комплекте этой втулки нет ни у кого!!!
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз именно этот блендер, мне нужен для работы! Работает исправно! У меня большие нагрузки-ежедневно, справляется на отлично!при ежедневном использовании в работе минимум 4 часа-мне хватает на год/полтора!
Достоинства:
Комментарий:
стильный внешний вид, много функций, хорошая мощность.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн, компактный, небольшой, как я и искала. В работе показал себя хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но самый нужный диск терку не ложат
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн. Многофункциональный. Уже пробовала заводить тесто и натерла морковку и редьку на терке.
Достоинства:
Комментарий:
Объем не очень большой, но с поставленными задачами справляется!
Достоинства:
Комментарий:
Маме понравился! Функции как раз те, что постоянно используются: шинковка и терка для драников. Для осенних заготовок пользуемся опцией \"смузи\"
Достоинства:
Комментарий:
хрупкая пластмасса, лучше бы если бы кружки были сделаны из пластика а не из хрупкого оргстекла
Достоинства:
Комментарий:
Я просто в восторге от этого комбайна! Фирма Bosch никогда еще не подводила меня. Нарезала оливье за 5 минут, натерла морковь за считанные минуты. Сделала смузи , коктейль! Сказка! Спасибо этой фирме за качество!
Достоинства:
Комментарий:
Этот кухонный комбайн — моя любимая вещь на кухне!!! Настоящая находка для хозяйки, которая любит готовить.!!! Рекомендую однозначно!!! просто на % отличная вещь!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка, отличный комбайн: мощный, качественный, реально мультифункционалнальный!!! тут же испробовали нарезку кубиками для оливье: супер удобно и быстро. жена в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комбайн, много насадок, еще не все успели попробовать. Очень понравился блендер, пьем коктейли и смузи! По громкости - средний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн , долго выбирали и остановились именно на этом , недостатков не нашли
Достоинства:
Комментарий:
Мне кажется, что на оригинальная сборка, так как пластик и другие детали комбайна хуже моего старого этой же марки. В целом, хорошо, но дорого для того, что я получила
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю второй. Первый купил матери два года назад, пока всё цело и работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Огромная благодарность Артёму на пункте выдачи Троице сельцо, сельская 18. Парень обладает эмпатией к клиенту, профессионализмом и терпением на троих Работат азартно и устремлён к цели. Дай бог ему светлой карьеры, - реально помог в трудной ситуацией с оплатой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн. Первые впечатления очень положительные. Добротный материал. Качественная сборка. Судя по всем маркировкам сделан в Словении.
Достоинства:
Комментарий:
Комбайн хорошего качества, упакован хорошо, в деле еще не испробован, надеюсь рабочий
Кухонный комбайн Bosch MC812M865 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MC812M865
Достоинства:
Комментарий:
комбайн хороший, мощный. но 4 за то что на фото есть кубикорезка, а у меня ее нет ! оставил.
Достоинства:
Комментарий:
коробка целая, запечатанная. все насадки в наличии.
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень хороший. Пришол в целой, не мятой, упоковке. В комлкте не хватало малого толкателя. Но он, особо и не нужен. Продовец не досылает отдельно не достоющие детали, поможет только перезаказ.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, всё работает, простая установка, высокая мощность. минус- сильный запах пластика чаши блендера.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,как установить тёрки? Дело в том,что стержень,на которой по логике должна одеваться насадка гладкий, а основа для тёрки имеет пазы для шестерёнки...отдельно,шестерёнки нет...может мы что то не правильно делаем, но в данный момент и при данных комплектующих, тёркой пользоваться нет возможности. То есть нет в комплекте второй втулки . Где ее теперь взять?? И судя по фото в комментариях, в комплекте этой втулки нет ни у кого!!!
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз именно этот блендер, мне нужен для работы! Работает исправно! У меня большие нагрузки-ежедневно, справляется на отлично!при ежедневном использовании в работе минимум 4 часа-мне хватает на год/полтора!
Достоинства:
Комментарий:
стильный внешний вид, много функций, хорошая мощность.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн, компактный, небольшой, как я и искала. В работе показал себя хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, но самый нужный диск терку не ложат
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн. Многофункциональный. Уже пробовала заводить тесто и натерла морковку и редьку на терке.
Достоинства:
Комментарий:
Объем не очень большой, но с поставленными задачами справляется!
Достоинства:
Комментарий:
Маме понравился! Функции как раз те, что постоянно используются: шинковка и терка для драников. Для осенних заготовок пользуемся опцией \"смузи\"
Достоинства:
Комментарий:
хрупкая пластмасса, лучше бы если бы кружки были сделаны из пластика а не из хрупкого оргстекла
Достоинства:
Комментарий:
Я просто в восторге от этого комбайна! Фирма Bosch никогда еще не подводила меня. Нарезала оливье за 5 минут, натерла морковь за считанные минуты. Сделала смузи , коктейль! Сказка! Спасибо этой фирме за качество!
Достоинства:
Комментарий:
Этот кухонный комбайн — моя любимая вещь на кухне!!! Настоящая находка для хозяйки, которая любит готовить.!!! Рекомендую однозначно!!! просто на % отличная вещь!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличная упаковка, быстрая доставка, отличный комбайн: мощный, качественный, реально мультифункционалнальный!!! тут же испробовали нарезку кубиками для оливье: супер удобно и быстро. жена в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комбайн, много насадок, еще не все успели попробовать. Очень понравился блендер, пьем коктейли и смузи! По громкости - средний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн , долго выбирали и остановились именно на этом , недостатков не нашли
Достоинства:
Комментарий:
Мне кажется, что на оригинальная сборка, так как пластик и другие детали комбайна хуже моего старого этой же марки. В целом, хорошо, но дорого для того, что я получила
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю второй. Первый купил матери два года назад, пока всё цело и работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Огромная благодарность Артёму на пункте выдачи Троице сельцо, сельская 18. Парень обладает эмпатией к клиенту, профессионализмом и терпением на троих Работат азартно и устремлён к цели. Дай бог ему светлой карьеры, - реально помог в трудной ситуацией с оплатой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комбайн. Первые впечатления очень положительные. Добротный материал. Качественная сборка. Судя по всем маркировкам сделан в Словении.
Достоинства:
Комментарий:
Комбайн хорошего качества, упакован хорошо, в деле еще не испробован, надеюсь рабочий