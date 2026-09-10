Кухонный комбайн Bosch MC812W620 белый
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1100
Емкость чаши
3.9 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366358
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Большая пластиковая чаша с крышкой и толкателем, объем 3,9л для 750гр муки + ингредиенты (макс. 1.5 кг) Блендер (TR), объем 1,5 л
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1100
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
соковыжималка, универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, терка, для нарезки ломтиками
Количество насадок
7
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х37
Вес, кг.
5.2
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MC812W620 белый
Мощность 1100 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, соковыжималка, венчики для взбивания, насадка для теста, диски для шинковки, тёрка.
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Большая пластиковая чаша с крышкой и толкателем, объем 3,9л для 750гр муки + ингредиенты (макс. 1.5 кг) Блендер (TR), объем 1,5 л
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1100
Емкость чаши
3.9 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
соковыжималка, универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, терка, для нарезки ломтиками
Количество насадок
7
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Мощность 1100 Вт, объем чаши 3.9 л, материал чаши пластик, импульсный режим, в комплекте: блендер, соковыжималка, венчики для взбивания, насадка для теста, диски для шинковки, тёрка.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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