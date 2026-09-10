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Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395

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Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 1
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 2
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 3
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 4
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 5
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 6
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 7
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 8
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 9
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 10
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 11
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 12
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 13
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 14
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 15
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 16
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 17
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 18
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 19
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 20
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 21
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 22
Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1.2 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
5
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 1
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 2
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 3
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 4
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 5
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 6
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 7
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 8
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 9
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 10
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 11
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 12
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 13
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 14
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 15
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 16
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 17
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 18
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 19
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 20
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 21
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 22
  • Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388747
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Комплектация
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1.2 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
5
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой
Количество насадок
11
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х54х23
Вес, кг.
6.2

Описание товара Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395

Кухонный комбайн Kitfort КТ-1395 создан по принципу «11 в 1». Он способен заменить измельчитель, мясорубку, блендер, кофемолку и множество других устройств. Прибор режет, шинкует, натирает овощи, помогает приготовить тесто, суп-пюре и соус, протеиновую смесь, смузи и молочный коктейль, а также множество других блюд и напитков.В комплект входит 1,2-литровая чаша, в крышке которой есть отверстие, позволяющее добавлять ингредиенты во время работы. Ножи из нержавеющей стали долго держат заточку и уверенно справляются с поставленными перед ними задачами. Прорезиненные ножки обеспечивают превосходную устойчивость, поэтому комбайн не соскользнет со стола. Kitfort КТ-1395 оборудован несложной системой управления. У него пять основных режимов, а также дополнительный импульсный режим, в котором устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Комплектация
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
800
Емкость чаши
1.2 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
5
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
универсальный нож, насадка для теста, насадка для взбивания, терка, насадка для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой
Количество насадок
11
Мельничка
Да
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Kitfort КТ-1395 создан по принципу «11 в 1». Он способен заменить измельчитель, мясорубку, блендер, кофемолку и множество других устройств. Прибор режет, шинкует, натирает овощи, помогает приготовить тесто, суп-пюре и соус, протеиновую смесь, смузи и молочный коктейль, а также множество других блюд и напитков.В комплект входит 1,2-литровая чаша, в крышке которой есть отверстие, позволяющее добавлять ингредиенты во время работы. Ножи из нержавеющей стали долго держат заточку и уверенно справляются с поставленными перед ними задачами. Прорезиненные ножки обеспечивают превосходную устойчивость, поэтому комбайн не соскользнет со стола. Kitfort КТ-1395 оборудован несложной системой управления. У него пять основных режимов, а также дополнительный импульсный режим, в котором устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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