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Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый

4 Отзывы
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Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 1
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 2
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 3
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 4
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 5
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 6
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 7
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 8
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 9
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 10
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 11
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 12
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 13
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 14
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 15
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 16
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 17
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 18
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 19
Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Цвет
золотой
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 1
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 2
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 3
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 4
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 5
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 6
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 7
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 8
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 9
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 10
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 11
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 12
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 13
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 14
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 15
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 16
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 17
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 18
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 19
  • Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703666
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 2 диска для фарша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
золотой
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 2 диска для фарша
Количество насадок
7
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х44х29
Вес, кг.
7.2

Описание товара Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый

Hyundai HYMS7451 – это многофункциональная кухонная машина, которая в разы упрощает жизнь любой хозяйки. Устройство объединяет в одном удобном корпусе функционал мясорубки, блендера и перемешивателя теста. Раньше для каждой из этих задач нужен был собственный прибор, но теперь достаточно одного. Все насадки снимаются и надеваются в необходимой комбинации, так что хранить Hyundai HYMS7451 постоянно в собранном виде необходимости нет. Можно задействовать непосредственно то, что нужно в данный момент. Объём чаши для теста составляет 5 л. Его достаточно для приготовления основы даже для большого пирога или нескольких средних пицц. Также данная модель поддерживает планетарное вращение, когда вокруг своей оси ходит не только активная часть, но и тара. Так её содержимое принимает более равномерную консистенцию. С помощью Hyundai HYMS7451 за раз можно приготовить даже сложные блюда, требующие сразу нескольких различных операций по обработке продуктов. Данная модель работает от двигателя с мощностью 1400 Вт, который обеспечивает одинаково качественное функционирование в любом из доступных режимов. Управляется она всего одним интуитивно понятным органом – поворотным регулятором. Он отвечает за скорость работы прибора, всего их 6. Прорезиненные ножки Hyundai HYMS7451 не дают прибору двигаться на любой поверхности. Основные характеристики Планетарное вращение: ДА Объем чаши: 5 л Корпус Материал корпуса: пластик Комплектация Количество насадок в комплекте: 5 шт Другие комплектующие: насадка-блендер, насадка - мясорубка Особенности Прорезиненные ножки: ДА

Отзывы о товаре Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Незаменимая вещь на кухне. Очень удобно, что все стоит в одном месте)
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший комбайн. сделан качественно. Цена качество соответствует. Хороший помощник начальника кухне.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,выглядит стильно,удобное сенсорное управление,используем пока как миксер,готовить с ним стало намного проще
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник на кухне. Сделан качественно. Чаша блендера из толстого стекла. Присоски что бы не перемещалась при работе. Цена/качество. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 2 диска для фарша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
золотой
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 2 диска для фарша
Количество насадок
7
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYMS7451 – это многофункциональная кухонная машина, которая в разы упрощает жизнь любой хозяйки. Устройство объединяет в одном удобном корпусе функционал мясорубки, блендера и перемешивателя теста. Раньше для каждой из этих задач нужен был собственный прибор, но теперь достаточно одного. Все насадки снимаются и надеваются в необходимой комбинации, так что хранить Hyundai HYMS7451 постоянно в собранном виде необходимости нет. Можно задействовать непосредственно то, что нужно в данный момент. Объём чаши для теста составляет 5 л. Его достаточно для приготовления основы даже для большого пирога или нескольких средних пицц. Также данная модель поддерживает планетарное вращение, когда вокруг своей оси ходит не только активная часть, но и тара. Так её содержимое принимает более равномерную консистенцию. С помощью Hyundai HYMS7451 за раз можно приготовить даже сложные блюда, требующие сразу нескольких различных операций по обработке продуктов. Данная модель работает от двигателя с мощностью 1400 Вт, который обеспечивает одинаково качественное функционирование в любом из доступных режимов. Управляется она всего одним интуитивно понятным органом – поворотным регулятором. Он отвечает за скорость работы прибора, всего их 6. Прорезиненные ножки Hyundai HYMS7451 не дают прибору двигаться на любой поверхности. Основные характеристики Планетарное вращение: ДА Объем чаши: 5 л Корпус Материал корпуса: пластик Комплектация Количество насадок в комплекте: 5 шт Другие комплектующие: насадка-блендер, насадка - мясорубка Особенности Прорезиненные ножки: ДА
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Незаменимая вещь на кухне. Очень удобно, что все стоит в одном месте)
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший комбайн. сделан качественно. Цена качество соответствует. Хороший помощник начальника кухне.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,выглядит стильно,удобное сенсорное управление,используем пока как миксер,готовить с ним стало намного проще
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник на кухне. Сделан качественно. Чаша блендера из толстого стекла. Присоски что бы не перемещалась при работе. Цена/качество. Рекомендую.


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