Описание товара Кухонная машина Hyundai HYMS7451 планетар.вращ. 1400Вт золотистый

Hyundai HYMS7451 – это многофункциональная кухонная машина, которая в разы упрощает жизнь любой хозяйки. Устройство объединяет в одном удобном корпусе функционал мясорубки, блендера и перемешивателя теста. Раньше для каждой из этих задач нужен был собственный прибор, но теперь достаточно одного. Все насадки снимаются и надеваются в необходимой комбинации, так что хранить Hyundai HYMS7451 постоянно в собранном виде необходимости нет. Можно задействовать непосредственно то, что нужно в данный момент. Объём чаши для теста составляет 5 л. Его достаточно для приготовления основы даже для большого пирога или нескольких средних пицц. Также данная модель поддерживает планетарное вращение, когда вокруг своей оси ходит не только активная часть, но и тара. Так её содержимое принимает более равномерную консистенцию. С помощью Hyundai HYMS7451 за раз можно приготовить даже сложные блюда, требующие сразу нескольких различных операций по обработке продуктов. Данная модель работает от двигателя с мощностью 1400 Вт, который обеспечивает одинаково качественное функционирование в любом из доступных режимов. Управляется она всего одним интуитивно понятным органом – поворотным регулятором. Он отвечает за скорость работы прибора, всего их 6. Прорезиненные ножки Hyundai HYMS7451 не дают прибору двигаться на любой поверхности. Основные характеристики Планетарное вращение: ДА Объем чаши: 5 л Корпус Материал корпуса: пластик Комплектация Количество насадок в комплекте: 5 шт Другие комплектующие: насадка-блендер, насадка - мясорубка Особенности Прорезиненные ножки: ДА