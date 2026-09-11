Top.Mail.Ru
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 1
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 2
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 3
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 4
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 5
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 6
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 7
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 8
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 9
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 10
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 11
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 12
Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
240
Емкость чаши
0.83 л
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Соковыжималка
нет
Насадки
универсальный нож
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 1
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 2
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 3
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 4
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 5
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 6
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 7
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 8
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 9
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 10
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 11
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 12
  • Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
моторный блок, чаша, ножи для измельчения, документация, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
240
Емкость чаши
0.83 л
Длина сетевого шнура
0.76
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Соковыжималка
нет
Насадки
универсальный нож
Количество насадок
1
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.9

Описание товара Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный

Комбайн кухонный KitchenAid 5KFC3516EER красный Мини-комбайн KitchenAid – кухонная машина, которую можно брать с собой или использовать даже на самой маленькой кухни. Его небольшой вес и малые габариты придутся по душе пользователям, которые не хотят расставаться с любимой техникой на даче или в другом месте. Более того, это лучшее решение для быстрой реализации задач на кухне, когда доставать и подготавливать стационарную бытовую технику нет времени или желания. Красный кухонный мини-комбайн KitchenAid 5kfc3516eer снабжен такими же острыми лезвиями, как старшие «собратья», и работает на 2 скоростях. Простой в использовании, он обеспечивает такую же быстроту перемешивания ингредиентов и измельчения овощей. Среди его особенностей: сочетание невероятной легкости, компактности и мощности крупного кулинарного процессора; способен готовить салаты, соусы, кремы, заправки, измельчать и крошить; управление одной кнопкой – все функции регулируются нажатием 1 или 2 кнопок, расположенных на корпусе; противоударная чаша 830 мл с ручкой и носиком; наличие импульсного режима для тонкого и глубокого измельчения. Готовьте, не отказываясь от идеальных функций кулинарной техники Китчен Эйд! С представленной моделью многофункционального мини-комбайна вы в любой момент измельчите или перемешаете продукты.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
моторный блок, чаша, ножи для измельчения, документация, упаковка
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
240
Емкость чаши
0.83 л
Длина сетевого шнура
0.76
Цвет
красный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
2
Соковыжималка
нет
Насадки
универсальный нож
Развернуть
Количество насадок
1
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комбайн кухонный KitchenAid 5KFC3516EER красный Мини-комбайн KitchenAid – кухонная машина, которую можно брать с собой или использовать даже на самой маленькой кухни. Его небольшой вес и малые габариты придутся по душе пользователям, которые не хотят расставаться с любимой техникой на даче или в другом месте. Более того, это лучшее решение для быстрой реализации задач на кухне, когда доставать и подготавливать стационарную бытовую технику нет времени или желания. Красный кухонный мини-комбайн KitchenAid 5kfc3516eer снабжен такими же острыми лезвиями, как старшие «собратья», и работает на 2 скоростях. Простой в использовании, он обеспечивает такую же быстроту перемешивания ингредиентов и измельчения овощей. Среди его особенностей: сочетание невероятной легкости, компактности и мощности крупного кулинарного процессора; способен готовить салаты, соусы, кремы, заправки, измельчать и крошить; управление одной кнопкой – все функции регулируются нажатием 1 или 2 кнопок, расположенных на корпусе; противоударная чаша 830 мл с ручкой и носиком; наличие импульсного режима для тонкого и глубокого измельчения. Готовьте, не отказываясь от идеальных функций кулинарной техники Китчен Эйд! С представленной моделью многофункционального мини-комбайна вы в любой момент измельчите или перемешаете продукты.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонный комбайн KitchenAid 5KFC3516EER красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...