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Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
2.3 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691808
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моторный блок, документация, крышка чаши, кувшин блендера, насадка-венчик (2 шт.), насадка-соковыжималка, насадка для замешивания теста, насадки для нарезки и шинковки (3 шт.), нож для измельчения, толкатель, чаша, эмульсионная насадка, упаковка
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
2.3 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
да
Насадки
соковыжималка, эмульсионная насадка, блендер, насадка для взбивания, насадка для теста, насадки для нарезки овощей (3 шт.)
Количество насадок
9
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х24
Вес, кг.
4.99
Описание товара Кухонный комбайн Korting KFP 0203 W 135
Белоснежный кухонный комбайн KFP 0203 W 135 — это универсальное устройство 9 в 1, которое справляется с самыми разнообразными кулинарными задачами, обеспечивая высокую эффективность и удобство использования. Он включает в себя мощный измельчитель, насадки для шинковки и терки (крупная, мелкая), эмульгирующий нож для приготовления соусов и эмульсий. С помощью соковыжималки всего за считанные минуты можно приготовить свежевыжатые соки. Любители выпечки оценят смешиватель для теста и двойной венчик для взбивания, а также удобный блендер, который входит в комплект. Объем чаши составляет впечатляющие 2000 мл. Шесть скоростей работы и импульсный режим позволяют точно настраивать устройство, а плавная регулировка скоростей с помощью поворотного переключателя обеспечивает полный контроль над процессом. Двойная защита двигателя предохраняет от перегрева и перегрузки, а противоскользящие ножки гарантируют устойчивое положение комбайна на поверхности. В комплект также входит книга рецептов, которая вдохновляет на кулинарные эксперименты.
моторный блок, документация, крышка чаши, кувшин блендера, насадка-венчик (2 шт.), насадка-соковыжималка, насадка для замешивания теста, насадки для нарезки и шинковки (3 шт.), нож для измельчения, толкатель, чаша, эмульсионная насадка, упаковка
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
1200
Емкость чаши
2.3 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
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Соковыжималка
да
Насадки
соковыжималка, эмульсионная насадка, блендер, насадка для взбивания, насадка для теста, насадки для нарезки овощей (3 шт.)
Количество насадок
9
Мясорубка
нет
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Белоснежный кухонный комбайн KFP 0203 W 135 — это универсальное устройство 9 в 1, которое справляется с самыми разнообразными кулинарными задачами, обеспечивая высокую эффективность и удобство использования. Он включает в себя мощный измельчитель, насадки для шинковки и терки (крупная, мелкая), эмульгирующий нож для приготовления соусов и эмульсий. С помощью соковыжималки всего за считанные минуты можно приготовить свежевыжатые соки. Любители выпечки оценят смешиватель для теста и двойной венчик для взбивания, а также удобный блендер, который входит в комплект. Объем чаши составляет впечатляющие 2000 мл. Шесть скоростей работы и импульсный режим позволяют точно настраивать устройство, а плавная регулировка скоростей с помощью поворотного переключателя обеспечивает полный контроль над процессом. Двойная защита двигателя предохраняет от перегрева и перегрузки, а противоскользящие ножки гарантируют устойчивое положение комбайна на поверхности. В комплект также входит книга рецептов, которая вдохновляет на кулинарные эксперименты.
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