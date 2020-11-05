8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл

Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл

Артикул: 228023
  • Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл - фото 1
  • Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл - фото 2
Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл - фото 1
Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл - фото 2
1 730 руб. 
2 310 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 550 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228023
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт телопеи, аденозин, керамиды, экстракт виноградных косточек, ниацинамид
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Toner
Не содержитбез парабенов, без красителей, без минеральных масел
Объем, мл180 мл
Полдля всех
Применениехорошо взболтайте контейнер перед использованием, нанесите небольшое количество тонера на ватный диск и мягко протрите кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияматирующий, увлажняющий, тонизирующий, отбеливающий
Тоник Urban Eco Waratah 180 мл представлен корейской компанией The Saem. Он предназначен для увлажнения и питания кожи любого типа. В состав средства входит экстракт телопеи, который помогает поддерживать уровень увлажнённости кожи, сохраняет её упругой и борется с первыми признаками старения. Формула усилена аденозином, керамидами, экстрактом виноградных косточек и ниацинамидом. Эти компоненты питают эпидермис, снимают воспаления, стимулируют кровообращение. Они помогают выровнять тон и тоже оказывают омолаживающий эффект. Тоник с лёгкой желейной текстурой быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости. Его можно использовать как самостоятельное уходовое средство или как первый этап ухода после процедуры очищения. Можно наносить небольшое количество тоника ватным диском или ладонями, слегка массируя кожу. Средство свободно от парабенов, искусственных красителей и минеральных масел, а также от продуктов животного происхождения.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Тонеры для лица Корея, Мятные тоники для лица, Антивозрастные тоники для лица, Аравия тоники для лица, Тоники для лица Кристина, Гиалуроновые тоники для лица, Тоники для жирной кожи лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонер с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Toner 180мл – стоимость товара 1730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...