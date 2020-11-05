Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Rose Gold

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Автомобильный держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount для смартфонов. Крепится в воздуховод. Смартфон крепится к держателю при помощи магнитов, металлическая пластика крепится на липкой ленте к смартфону, в сам держатель встроен магнит. Материал пластикметалл.

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