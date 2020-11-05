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Душевая система Esko ST300

Артикул: 226476
  • Душевая система Esko ST300 - фото 1
  • Душевая система Esko ST300 - фото 2
Душевая система Esko ST300 - фото 1
Душевая система Esko ST300 - фото 2
17 090 руб. 
22 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226476
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БрендEsko
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа30 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителяда
Кол-во режимов ручного душа3
Страна бренда Чехия
Цветхром
Высота душевой штанги130 см
Душевая система со смесителем. Увеличенный диаметр верхней лейки - 300 мм. Стойка телескопическая (1000 мм - 1300 мм). Вынос 35 см. Ручной душ 3-х режимный. Излив на смесителе для ванны 120 мм служит дивертером и переключает воду с душа (верхнего или ручного) на смеситель.


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