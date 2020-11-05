Оверлок Brother 1334DE белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brother
|Тип товара
|Оверлоки
|Дифференциальная подача
|да
|Длина стежка
|1-4мм
|Количество нитей
|4
|Коэффициент дифференциальной подачи
|0.7-2.0
|Освещение
|да
|Размеры шва
|3-7мм
|Регулировка длины стежка
|да
|Регулировка прижима лапки
|да
|Регулировка ширины шва
|да
|Ручка для переноски
|да
|Свободный рукав
|да
|Скорость шитья (стежков в минуту)
|1300
|Цвет
|белый
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