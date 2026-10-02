Оверлок Comfort 110
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Характеристики
Тип товара
Оверлок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
В наличии
Код товара: 304762
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оверлок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х33
Вес, кг.
10
Описание товара Оверлок Comfort 110
Оверлок это машина, основное предназначение которой – обрезка и обработка краев ткани при шитье изделий из сыпучих тканей. Оверлок Comfort 110 не заменяет швейную машину, но служит ее немаловажным дополнением, позволяя делать те операции, с которыми швейная машина в силу своих конструктивных особенностей справиться не в состоянии. Особенностью оверлочных строчек является их эластичность, что делает оверлок незаменимым при шитье изделий из трикотажа. При работе с оверлоком важны две вещи. Первая — это заправка ниток в такие неудобные механизмы, как петлители, и вторая — настройка баланса оверлочной строчки. Оригинальный откидывающейся столик не просто облегчает, а делает процесс заправки легким даже для ребенка.
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Оверлок это машина, основное предназначение которой – обрезка и обработка краев ткани при шитье изделий из сыпучих тканей. Оверлок Comfort 110 не заменяет швейную машину, но служит ее немаловажным дополнением, позволяя делать те операции, с которыми швейная машина в силу своих конструктивных особенностей справиться не в состоянии. Особенностью оверлочных строчек является их эластичность, что делает оверлок незаменимым при шитье изделий из трикотажа. При работе с оверлоком важны две вещи. Первая — это заправка ниток в такие неудобные механизмы, как петлители, и вторая — настройка баланса оверлочной строчки. Оригинальный откидывающейся столик не просто облегчает, а делает процесс заправки легким даже для ребенка.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины
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Оверлок Comfort 110 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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