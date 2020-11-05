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Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт

Артикул: 218502
  • Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола CD DVD Pioneer AVH-Z2200BT 2DIN 4x50Вт - фото 3
25 268 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218502
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелинет
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыMP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MKV, FLV, MPEG4, Mpeg2, DivX, JPEG
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеяцветной
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателяесть
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера13
ВыходыRCA
Состояние товарановый
ВходыUSB, AUX
Длина, см10
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг0.8
Мультимедийная система с 6,2-дюймовым экраном Clear Type, USB, BT, AUX, звуковым процессором DSP, поддержкой Apple Carplay, 2Гис, Bluetooth и 13-полосным эквалайзером


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