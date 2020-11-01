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Пылесос сетевой Karcher MV 5 Premium (1.348-230)

Артикул: 81790
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
16 450 руб. 
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+ 255 КэтКоинов
Артикул: 81790
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 742 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKarcher
Тип товараПылесос строительный
Влажная очисткаесть
Выходные розеткинет
Мощность, Вт1800
Объем бака25 л
Высота, см62.5
Длина, см42
Ширина, см38
Вес, кг8.2
Хозяйственный пылесос Karcher MV 5 Premium 1.348-230 мощностью 1100 Вт обеспечивает высочайшую производительность.


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Самовывоз невозможен
Пылесос сетевой Karcher MV 5 Premium (1.348-230) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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