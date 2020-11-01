Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0018 Массажный Фитбол-75 Плюс

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Мяч гимнастический
Мяч гимнастический Bradex SF 0018 предназначен для выполнения ряда упражнений, направленных на тренировку всех групп мышц. Одновременно являясь массажным, мяч оказывает положительное воздействие на ткани организма, повышая интенсивность кровообращения и улучшая снабжение органов кислородом. Заниматься на мяче можно в любом возрасте. Благодаря наличию в составе материала, из которого изготовлен мяч, силикона не произойдет внезапного взрыва мяча при перегрузке или повышенном давлении.
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