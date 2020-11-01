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Игра настольная Spin Master ШлепУсы.

Артикул: 73140
  • Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 1
  • Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 2
  • Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 3
  • Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 4
Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 1
Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 2
Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 3
Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - фото 4
1 130 руб. 
1 470 руб. 
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Артикул: 73140
В наличии
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БрендSpin Master
Тип товараИгра настольная
Возрастот 3 лет
Материалпластик

Игра настольная Spin Master ШлепУсы направлена на развитие внимательности и скорости реакции. Игроки получают по комплекту усов на палочке (пластиковое изображения, у каждого индивидуальная форма и цвет), запоминают их внешний вид и держат около лица. Тем временем на игровом поле выкладываются карточки с изображениями усов различных форм и цветов. Задача - с помощью присоски, расположенной на внутренней стороне пластиковых усов, поймать карточку с изображением, подходящим к усам игрока по цвету или форме. Побеждает тот, кто безошибочно соберет большинство подходящих к своим усам карточек. Задача усложняется тем, что игрок своих усов постоянно не видит, а наоборот, отвлекается на форму и цвет усов соперников. Игра настольная Spin Master ШлепУсы хорошо тренирует память и стратегическое мышление.

Особенности:

  • Развивает скорость реакции, наблюдательность, стратегическое мышление;
  • Компактные размеры позволяют брать игру с собой в путешествие;
  • Качественные материалы, безопасные для детского здоровья.

Комплектация:

  • 32 карты;
  • 6 пар усов на палочке с присоской;
  • правила игры;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Игра настольная Spin Master ШлепУсы.

Видеообзор Игра настольная Spin Master ШлепУсы.



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Игра настольная Spin Master ШлепУсы. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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