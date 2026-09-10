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Настольная игра "Крестики-нолики 3D" Русский стиль 09020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Крестики-нолики 3D" Русский стиль 09020

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Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 1
Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 2
Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 3
Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 4
Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
15 мин
  • Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Крестики-нолики 3D&quot; Русский стиль 09020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
710 руб.  1 292 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394876
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Среднее время игры, в минутах
15 мин
Комплектация
игровые пластины – 3 шт, боковой крепёж – 4 шт, шарики 2 цветов по 15 шт каждого вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х6
Вес, г.
633

Описание товара Настольная игра "Крестики-нолики 3D" Русский стиль 09020

Благодаря оригинальной объёмной конструкции игра даёт возможность расширить вариативность игры. Она развивает пространственное мышление, умение ориентироваться в трёхмерном пространстве и планировать свои действия. Игра предназначена для 2 игроков и рекомендуется для детей от 5 лет. Но и взрослым она не менее интересна. Конструкция игры сборно-разборная.

Отзывы о товаре Настольная игра "Крестики-нолики 3D" Русский стиль 09020




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
логическая
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Среднее время игры, в минутах
15 мин
Комплектация
игровые пластины – 3 шт, боковой крепёж – 4 шт, шарики 2 цветов по 15 шт каждого вида
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря оригинальной объёмной конструкции игра даёт возможность расширить вариативность игры. Она развивает пространственное мышление, умение ориентироваться в трёхмерном пространстве и планировать свои действия. Игра предназначена для 2 игроков и рекомендуется для детей от 5 лет. Но и взрослым она не менее интересна. Конструкция игры сборно-разборная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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