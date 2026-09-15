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Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22

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Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 1
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 2
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 3
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 4
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 5
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 6
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 7
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 8
Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, логическая, семейная
Возраст
от 9 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Количество деталей
143
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 8
  • Настольная игра &quot;Перетягивание кальмара&quot; арт.DJ-BG22 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
770 руб.  1 598 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22
770 руб. -52%
1 598 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DOJOY
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, логическая, семейная
Возраст
от 9 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага
Количество деталей
143
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
Комплектация
90 карт персонажей, 52 игровых жетона, 1 карта-подсказка, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22

Настольные игры для детей от бренда DOJOY — это увлекательные и развивающие игры, которые идеально подходят для семейного досуга. Эти игры не только обеспечивают веселое времяпрепровождение, но и способствуют развитию логического мышления, концентрации и социализации у детей.

Отзывы о товаре Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DOJOY
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
для вечеринки, логическая, семейная
Возраст
от 9 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
бумага
Количество деталей
143
Среднее время игры, в минутах
30-60 мин.
Комплектация
90 карт персонажей, 52 игровых жетона, 1 карта-подсказка, Правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Настольные игры для детей от бренда DOJOY — это увлекательные и развивающие игры, которые идеально подходят для семейного досуга. Эти игры не только обеспечивают веселое времяпрепровождение, но и способствуют развитию логического мышления, концентрации и социализации у детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22 - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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