Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139
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Описание товара Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139
Развивающая настольная игра «Чудо-молоток» для создания картин из дерева. Задача игры — собирать картинки из деревянных деталей и прибивать молоточком к пробковой основе. Набор развивает творческий потенциал ребёнка, тренирует мелкую моторику, внимание и память. Пробковая основа приятная на ощупь, гвоздики легко крепятся и легко удаляются. В набор входит 126 разноцветных деревянных деталей: прямоугольники, квадраты, кружочки, треугольники. В каждой детали сделана дырочка, чтобы вставлять гвоздик и прибивать к основе. Деревянные молоточки безопасны для ребёнка и не содержат металлических частей, но несмотря на это, они легко вбивают гвоздики в пробку. Играя с таким молоточком, ребёнок не причинит себе травму. Набор включает в себя 100 металлических гвоздиков с круглыми позолоченными шляпками, 3 двусторонние карточки с примерами. Можно играть как одному, создавая картины, так и вдвоём. Варианты игры:. совместное творчество. Заранее договоритесь, какую картину вы будете создавать, поочерёдно добавляйте детали на холст. Или мысленно поделите холст пополам и работайте каждый на своей половине. соревнование. Разделите между игроками все детали, непарные отложите в сторону. Кто быстрее сможет придумать рисунок из своего набора деталей? Работайте каждый на своей половине.
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