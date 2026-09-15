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Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139

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Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 1
Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 2
Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
126 шт.
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 1
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 2
  • Настольная игра Step Puzzle &quot;Чудо-молоток&quot; 76131/76139 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 420 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511350
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Характеристики

Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х24х5
Вес, кг.
1

Описание товара Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139

Развивающая настольная игра «Чудо-молоток» для создания картин из дерева. Задача игры — собирать картинки из деревянных деталей и прибивать молоточком к пробковой основе. Набор развивает творческий потенциал ребёнка, тренирует мелкую моторику, внимание и память. Пробковая основа приятная на ощупь, гвоздики легко крепятся и легко удаляются. В набор входит 126 разноцветных деревянных деталей: прямоугольники, квадраты, кружочки, треугольники. В каждой детали сделана дырочка, чтобы вставлять гвоздик и прибивать к основе. Деревянные молоточки безопасны для ребёнка и не содержат металлических частей, но несмотря на это, они легко вбивают гвоздики в пробку. Играя с таким молоточком, ребёнок не причинит себе травму. Набор включает в себя 100 металлических гвоздиков с круглыми позолоченными шляпками, 3 двусторонние карточки с примерами. Можно играть как одному, создавая картины, так и вдвоём. Варианты игры:. совместное творчество. Заранее договоритесь, какую картину вы будете создавать, поочерёдно добавляйте детали на холст. Или мысленно поделите холст пополам и работайте каждый на своей половине. соревнование. Разделите между игроками все детали, непарные отложите в сторону. Кто быстрее сможет придумать рисунок из своего набора деталей? Работайте каждый на своей половине.

Отзывы о товаре Настольная игра Step Puzzle "Чудо-молоток" 76131/76139




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STEP puzzle
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
мозаика
Возраст
от 5 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
металл, дерево
Количество деталей
126 шт.
Комплектация
игровое поле, 126 деталей, молоток
Страна производитель
Россия
Описание
Развивающая настольная игра «Чудо-молоток» для создания картин из дерева. Задача игры — собирать картинки из деревянных деталей и прибивать молоточком к пробковой основе. Набор развивает творческий потенциал ребёнка, тренирует мелкую моторику, внимание и память. Пробковая основа приятная на ощупь, гвоздики легко крепятся и легко удаляются. В набор входит 126 разноцветных деревянных деталей: прямоугольники, квадраты, кружочки, треугольники. В каждой детали сделана дырочка, чтобы вставлять гвоздик и прибивать к основе. Деревянные молоточки безопасны для ребёнка и не содержат металлических частей, но несмотря на это, они легко вбивают гвоздики в пробку. Играя с таким молоточком, ребёнок не причинит себе травму. Набор включает в себя 100 металлических гвоздиков с круглыми позолоченными шляпками, 3 двусторонние карточки с примерами. Можно играть как одному, создавая картины, так и вдвоём. Варианты игры:. совместное творчество. Заранее договоритесь, какую картину вы будете создавать, поочерёдно добавляйте детали на холст. Или мысленно поделите холст пополам и работайте каждый на своей половине. соревнование. Разделите между игроками все детали, непарные отложите в сторону. Кто быстрее сможет придумать рисунок из своего набора деталей? Работайте каждый на своей половине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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