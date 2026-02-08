Настольная игра GaGa games Гоббит GG059
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Характеристики
Описание товара Настольная игра GaGa games Гоббит GG059
Количество игроков: 2–8
Время игры: от 15 минут
Отправляйтесь в тропики и почувствуйте все прелести эволюции на себе. Закон джунглей суров: успейте съесть соперников до того, как они съедят вас. Вот и приходится безобидным мухам прятаться от длинных языков хамелеонов, которые, в свою очередь, могут стать лакомством для кобры. А могучая ладонь гориллы расплющивает всех, кто не успел отползти с их дороги. Тренируйте реакцию, внимательность и шумные хлопки в Гоббите — веселой, быстрой и всеядной игре.
Главное — сохранять присутствие духа и не ослаблять внимание. Даже если вас съели окончательно, унывать не стоит — ведь игроки, оставшиеся без карт, не выбывают из раунда, а становятся мстительными призраками, которые могут помешать оставшимся в живых и повлиять на результат игры.
Как играть?
Цель игры — защищайте ваши карты и нападайте на соперников, чтобы собрать все карты в игре! Последний оставшийся с картами игрок объявляется победителем. Чтобы напасть — хлопните ладонью по животному соперника. Чтобы защититься — опередите соперника и первым накройте ладонью свое животное.
Посмотреть правила игры
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Количество игроков: 2–8
Время игры: от 15 минут
Отправляйтесь в тропики и почувствуйте все прелести эволюции на себе. Закон джунглей суров: успейте съесть соперников до того, как они съедят вас. Вот и приходится безобидным мухам прятаться от длинных языков хамелеонов, которые, в свою очередь, могут стать лакомством для кобры. А могучая ладонь гориллы расплющивает всех, кто не успел отползти с их дороги. Тренируйте реакцию, внимательность и шумные хлопки в Гоббите — веселой, быстрой и всеядной игре.
Главное — сохранять присутствие духа и не ослаблять внимание. Даже если вас съели окончательно, унывать не стоит — ведь игроки, оставшиеся без карт, не выбывают из раунда, а становятся мстительными призраками, которые могут помешать оставшимся в живых и повлиять на результат игры.
Как играть?
Цель игры — защищайте ваши карты и нападайте на соперников, чтобы собрать все карты в игре! Последний оставшийся с картами игрок объявляется победителем. Чтобы напасть — хлопните ладонью по животному соперника. Чтобы защититься — опередите соперника и первым накройте ладонью свое животное.
Посмотреть правила игры
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная, можно брать с собой в дорогу, много места не занимает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Несколько уровней сложности это просто отлично Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Дорожная версия игры, раньше брала эту игру в подарок, но было больше карточек и коробка была побольше. Игра захватывающая. Причем можно играть как с детьми так и взрослой компанией. Есть 3 уровня сложности игры
Достоинства:
Комментарий:
Дарили семье с детьми 6 и 12 лет, им очень понравилась игра. Весёлая
Достоинства:
Комментарий:
Игра зашла. Дети довольны :) Да и взрослые тоже :)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Забавно. Играла с внуками. Младшему 7 лет, самый шустрый оказался!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая, хохотали всей арабой сестер чуть не провалились полы второго этажа
Достоинства:
Комментарий:
играем каждый день, дети 6 и 12 лет в восторге. докупили кристаллики чтобы продлить время игры
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра. детям очень понравилось. да и взрослым)
Достоинства:
Комментарий:
Увлекательная игра. Играем всей семьёй, самому младшему 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Игра крутая , главное разобраться, неоднотипная как остальные игры
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, игра пришла целая, в хорошем состоянии. Всё понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, яркая, достаточно интересная игра. Много места не занимает ни при иное ни при хранении. Печать насыщения и четкая. По процессу- детям нравится - это самое главное !
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая настольная игра. Детям понравилась. Играли всей семьёй на Новый год аж до 6 утра. :)
Достоинства:
Комментарий:
Игра увлекает, остановиться в нее играть не возможно)
Достоинства:
Комментарий:
Играем всей семьёй. Игра стала любимой в нашей семье.
Достоинства:
Комментарий:
Игра имеет несколько уровней сложности и подходит для взрослых и детей разных возрастов. Возраст 7+ для начального уровня. Правила понятные, игра рассчитана на быстроту реакции и внимательность. Подойдёт для игры и в кругу семьи и с друзьями.
Достоинства:
Комментарий:
Игра супер понравилась всей семье. Очень увлекательно и интересно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ в хорошем состоянии. Покупала для подарка
Достоинства:
Комментарий:
взяли в подарок, позже узнаем как зашла детям игра
Достоинства:
Комментарий:
Игра пришла раньше заявленного срока, всё целое, купили на подарок, надеюсь ребёнку понравится
Достоинства:
Комментарий:
минус одну звезду за упаковку которой НЕТ! неужели так сложно было упаковать в пакет!?!
Достоинства:
Комментарий:
Моя любимая игра!! Обожаю!!! Убить соучастников под жужжание мух, глотание хамелеонов, шипение змеи, ор гориллы…. Это ли не мечта
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, позитивный и даже напряжный мне и друзьям зашло
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра, детям понравилось. развивает резкость.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла на следующий день после заказа, что не маловажно в предверии Нового года. Брал на подарок. Коробочка запаена в пленку, так что о содержимом пока сказать ни чего не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и веселая игра!С ребенком играем постоянно
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра. с ребёнком всегда берем ее в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
В теплое время работала замечательно. Сейчас похолодало, она тормозит при повороте. Дождинки видно слишком детально.
Достоинства:
Комментарий:
игра интересная. Внукам понравилась. развивает быструю реакцию.
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная и азартная, очень хочется победить в ней. Весело играть как детям, так и взрослым. Яркие рисунки, простые правила, быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная я заказал перед лагерем, взял с собой и мы проиграли всю смену в эту прекрасную игру спасибо продавцу!!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок попросил, ребенок получил, ребенок остался доволен. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра. качественный товар, пришёл точь в точь как на карточке товара
Достоинства:
Комментарий:
Игра для всех возрастов, всей семьёй играем, интересно. Рекомендую.
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Гоббит GG059
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная, можно брать с собой в дорогу, много места не занимает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Несколько уровней сложности это просто отлично Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Дорожная версия игры, раньше брала эту игру в подарок, но было больше карточек и коробка была побольше. Игра захватывающая. Причем можно играть как с детьми так и взрослой компанией. Есть 3 уровня сложности игры
Достоинства:
Комментарий:
Дарили семье с детьми 6 и 12 лет, им очень понравилась игра. Весёлая
Достоинства:
Комментарий:
Игра зашла. Дети довольны :) Да и взрослые тоже :)
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Забавно. Играла с внуками. Младшему 7 лет, самый шустрый оказался!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая, хохотали всей арабой сестер чуть не провалились полы второго этажа
Достоинства:
Комментарий:
играем каждый день, дети 6 и 12 лет в восторге. докупили кристаллики чтобы продлить время игры
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра. детям очень понравилось. да и взрослым)
Достоинства:
Комментарий:
Увлекательная игра. Играем всей семьёй, самому младшему 5 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Игра крутая , главное разобраться, неоднотипная как остальные игры
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, игра пришла целая, в хорошем состоянии. Всё понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, яркая, достаточно интересная игра. Много места не занимает ни при иное ни при хранении. Печать насыщения и четкая. По процессу- детям нравится - это самое главное !
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая настольная игра. Детям понравилась. Играли всей семьёй на Новый год аж до 6 утра. :)
Достоинства:
Комментарий:
Игра увлекает, остановиться в нее играть не возможно)
Достоинства:
Комментарий:
Играем всей семьёй. Игра стала любимой в нашей семье.
Достоинства:
Комментарий:
Игра имеет несколько уровней сложности и подходит для взрослых и детей разных возрастов. Возраст 7+ для начального уровня. Правила понятные, игра рассчитана на быстроту реакции и внимательность. Подойдёт для игры и в кругу семьи и с друзьями.
Достоинства:
Комментарий:
Игра супер понравилась всей семье. Очень увлекательно и интересно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел заказ в хорошем состоянии. Покупала для подарка
Достоинства:
Комментарий:
взяли в подарок, позже узнаем как зашла детям игра
Достоинства:
Комментарий:
Игра пришла раньше заявленного срока, всё целое, купили на подарок, надеюсь ребёнку понравится
Достоинства:
Комментарий:
минус одну звезду за упаковку которой НЕТ! неужели так сложно было упаковать в пакет!?!
Достоинства:
Комментарий:
Моя любимая игра!! Обожаю!!! Убить соучастников под жужжание мух, глотание хамелеонов, шипение змеи, ор гориллы…. Это ли не мечта
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, позитивный и даже напряжный мне и друзьям зашло
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра, детям понравилось. развивает резкость.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла на следующий день после заказа, что не маловажно в предверии Нового года. Брал на подарок. Коробочка запаена в пленку, так что о содержимом пока сказать ни чего не могу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и веселая игра!С ребенком играем постоянно
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра. с ребёнком всегда берем ее в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
В теплое время работала замечательно. Сейчас похолодало, она тормозит при повороте. Дождинки видно слишком детально.
Достоинства:
Комментарий:
игра интересная. Внукам понравилась. развивает быструю реакцию.
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная и азартная, очень хочется победить в ней. Весело играть как детям, так и взрослым. Яркие рисунки, простые правила, быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная я заказал перед лагерем, взял с собой и мы проиграли всю смену в эту прекрасную игру спасибо продавцу!!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок попросил, ребенок получил, ребенок остался доволен. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра. качественный товар, пришёл точь в точь как на карточке товара
Достоинства:
Комментарий:
Игра для всех возрастов, всей семьёй играем, интересно. Рекомендую.