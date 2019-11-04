Набор посуды TalleR TR-1047 нержавеющая сталь

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|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Наборы посуды
|Количество предметов в наборе
|13
|Предметы в составе набора
|кастрюля, ковш, подставка, сковорода
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Внутреннее покрытие
|без покрытия
|Материал ручки (-ек)
|металл
|Объем предметов, л
|1.5+1.5+2.2+2.4+3.2+5.2
|Подходит для индукционных плит
|да
|Вес, кг
|6.3
Набор посуды Taller TR-1047 – набор из тринадцати предметов, включающий в себя четыре кастрюли различного объема с крышками, сковороду, сотейник и бакелитовую подставку. Предметы набора подойдут для индукционных, электрических и газовых плит. Набор посуды Taller TR-1047 выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.
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04.11.2019
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