Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наборы посуды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%3 440 руб. 5 177 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 188623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х22
Вес, кг.
2.37
Описание товара Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета
Набор посуды для приготовления ATTRIBUTE с шестью предметами — идеальный вариант для тех, кто любит готовить с размахом. Благодаря внушительному весу 2,38 кг посуда отличается прочностью и устойчивостью на любой поверхности. Надёжные ручки из нержавеющей стали обеспечивают комфорт при использовании и не боятся высоких температур. Внутреннее покрытие отсутствует, поэтому подойдёт тем, кто ценит классический способ приготовления без излишеств. Особый плюс — совместимость с индукционными плитами. Такой комплект станет настоящей находкой для семейной кухни и прослужит долго.
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Бренд
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Набор посуды для приготовления ATTRIBUTE с шестью предметами — идеальный вариант для тех, кто любит готовить с размахом. Благодаря внушительному весу 2,38 кг посуда отличается прочностью и устойчивостью на любой поверхности. Надёжные ручки из нержавеющей стали обеспечивают комфорт при использовании и не боятся высоких температур. Внутреннее покрытие отсутствует, поэтому подойдёт тем, кто ценит классический способ приготовления без излишеств. Особый плюс — совместимость с индукционными плитами. Такой комплект станет настоящей находкой для семейной кухни и прослужит долго.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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