Уцененный товар Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета хорошее состояние, 737331
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наборы посуды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%2 580 руб. 3 440 руб.
В наличии
Код товара: 737331
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 580 руб. -25%
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х22
Вес, кг.
2.37
Описание товара Уцененный товар Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кастрюля с крышкой 3шт
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Бренд
Тип товара
Наборы посуды
Внутреннее покрытие
без покрытия
Количество предметов в наборе
6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)
нержавеющая сталь
Объем предметов, л
1,3+2+3,5
Подходит для индукционных плит
да
Предметы в составе набора
кастрюля
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кастрюля с крышкой 3шт
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Уцененный товар Набор кастрюль ATTRIBUTE STEEL CLASSIC 3 предмета хорошее состояние - стоимость товара 2580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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