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Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный

Артикул: 313884
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 1
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 2
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 3
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 4
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 5
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 6
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 7
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 8
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 9
  • Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 10
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 1
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 2
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 3
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 4
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 5
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 6
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 7
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 8
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 9
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный - фото 10
1 890 руб. 
2 370 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313884
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараЭротическое белье
Материалискусственная кожа, металл
СтранаКитай
Типбикини
Цветсеребро/черный
Ошеломительное бикини для дерзких и красивых! Трусики-стринги фантазийной формы украшены сверкающими цепочками, эффектное бра открывает бюст. Металл холодит кожу, возбуждая желание сделать ночь горячее. Самые смелые и независимые могут надеть бра поверх одежды и покорить весь мир! Регулируемые застежки позволяют подогнать этот комплект под любой размер.


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Самовывоз невозможен
Бикини из цепочек TOYFA Theatre 704020, OS, черный – стоимость товара 1890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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