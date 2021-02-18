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Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл

Артикул: 312833
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 1
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 2
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 3
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 4
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 5
  • Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 6
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 1
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 2
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 3
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 4
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 5
Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - фото 6
290 руб. 
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Артикул: 312833
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Lubricants
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Что может быть приятнее объятий двух влюбленных после близости? Только одно — отсутствие необходимости мчаться в ванную смывать ранее нанесённые интимные средства! Чтобы эта проблема никогда не возникала, предлагаем использовать классический лубрикант на водной основе Erotist Neutral. Он высыхает после нескольких минут «без трения», даря коже приятное увлажнение без липкого эффекта. Благодаря лубриканту Erotist Neutral после комфортного секса остаётся лишь та самая близость… Лубрикант Erotist Neutral имеет водную основу: он гипоаллергенен, совместим с презервативами и игрушками для взрослых, не оставляет следов и легко смывается водой.


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Лубрикант Erotist на водной основе NEUTRAL, 100 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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