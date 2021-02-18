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Главная Канцтовары Аксессуары для праздников Декоративные клейкие ленты Остров Сокровищ Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Артикул: 310857
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  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
  • Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 6
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 6
160 руб. 
Купить
Артикул: 310857
В наличии
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

В наборе содержится 7 бумажных лент с различными дизайнами в синих оттенках на полупрозрачной клеевой основе, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Необходимое количество ленты можно легко оторвать рукой или отрезать ножницами, нет необходимости в использовании клея для её фиксации. На поверхность ленты можно нанести надпись.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Бумажные клейкие ленты - это изящный вариант декора фотоальбомов, различных изделий, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - яркое и привлекательное украшение по доступной цене!



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Клейкие WASHI-ленты д/декора ОТТЕНКИ СИНЕГО, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - данный товар вы можете купить по цене 160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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