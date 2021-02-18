Нож канцелярский 9 мм BRAUBERG Extra 60 металлический, подвес (12 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Специальное прочное лезвие из углеродистой стали с углом 60 градусов обеспечивает отличное скольжение и легкую работу. Затупившийся конец лезвия легко удалить, отломив небольшой фрагмент. Лезвие шириной 9 мм движется по металлическим направляющим, фиксируется защелкой. Металлический корпус серебристого цвета обеспечивает долговечность ножа.
Данный товар сочетает высокое качество и привлекательную стоимость.
Пословица гласит: «Без ножа и пера не очинишь», а без канцелярского ножа и бумагу ровно не отрежешь. На сайте нашего интернет-магазина богатый ассортимент канцелярских принадлежностей высокого качества. Приобретайте канцелярский нож "Extra 60" BRAUBERG и работайте с удовольствием!
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