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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-уголки пластиковые Brauberg 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать

228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать

Артикул: 309851
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  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 1
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 2
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 3
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 4
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 5
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 6
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 7
  • 228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 8
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 1
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 2
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 3
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 4
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 5
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 6
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 7
228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - фото 8
580 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309851
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Важным документам необходимо обеспечить оптимальные условия хранения и транспортировки. Лучше всего для этих целей использовать папку-уголок, которая предотвращает смятие, загрязнение или намокание бумаг.

Папка-уголок BRAUBERG "Fresh zone" формата А4 выполнена из высококачественного полипропилена плотностью 150 мкм. Непрозрачный материал способен скрыть содержимые бумаги от посторонних глаз. Специальная удобная выемка для перелистывания листов облегчает работу с документами. Данная папка существенно выделяется среди других благодаря красочному полноцветному рисунку с изображением сочных фруктов.

Преимуществом папки-уголка BRAUBERG, несомненно, является ее цена в сочетании с качеством высокого уровня.

Купить папку-уголок BRAUBERG "Fresh zone" можно в нашем интернет-магазине. Желаем удачных покупок!



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228035, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG FRESH ZONE, А4, 150мкм, цветная печать - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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