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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на резинках пластиковые Brauberg 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

Артикул: 309753
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  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 8
  • 228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 9
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 8
228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 9
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309753
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

В офисах документация является основным рабочим материалом. Деловые бумаги требуют бережного обращения, грамотной транспортировки, хранения. В целях обеспечения условий, исключающих риск повреждения документов, используются папки на резинках. Такие изделия используются не только в офисах, деловой жизни. Они применяются и в быту для хранения важной личной документации, учебных материалов.

Папка на резинках формата А4 из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм с полноцветной печатью. Клапаны надежно удерживают документы внутри, не позволяя им выпасть и потеряться, а резинки, расположенные на углах, плотно закрывают папку. Резинки являются надежными фиксирующими элементами. Их прочность позволяет сохранять качество после огромного количества растяжений. Эти фиксаторы позволяют за несколько секунд достать, уложить нужный документ. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и долгосрочного хранения документов. Стильный дизайн папки поднимет настроение и раскрасит трудовые будни.

Папки на резинках BRAUBERG - "вкусная" цена и высокое качество товара!

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228036, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FRESH ZONE, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - данный товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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