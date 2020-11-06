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Смартфон Xiaomi Redmi 7A 2/32Gb Gem Blue

Артикул: 229328
Смартфон Xiaomi Redmi 7A 2/32Gb Gem Blue
7 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендXiaomi
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Количество ядер8
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.45
Разрешение экрана1440x720
Цветчерный
Камера, МП12
Наличие GPS/Глонассесть
Wi-Fi802.11 b/g/n
Влагозащищенный корпусесть
Слот для карты памятиотдельный
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП5
Bluetooth4.2
Емкость аккумулятора4000 мАч
Съемный аккумуляторнет
Операционная системаAndroid
Поддержка microSDдо 256 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.165
Объем встроенной памяти - 32 Гб. Диагональ экрана - 5.45 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 4000 мАч


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Самовывоз невозможен
Смартфон Xiaomi Redmi 7A 2/32Gb Gem Blue - по цене 7990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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