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Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 02 Berry 30g

Артикул: 227533
Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 02 Berry 30g
680 руб. 
900 руб. 

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Артикул: 227533
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствамаска для губ
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Eco Soul Lip Oil 02 Berry
Применениеаккуратно нанести на сухие и чистые губы
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыэкстракт малины, экстракт черники, масло камелии, масло розы
Масло для губ придает объемное свечение и добавляет глянцевый соблазнительный блеск. Разработанный масляной комплекс обеспечивает питание и увлажнение губам. Средство восстанавливает сухие и обтрескавшиеся губы. После применения губы становятся мягкими и ухоженными.


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Масло для губ The Saem Eco Soul Lip Oil 02 Berry 30g - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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