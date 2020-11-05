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Дрель ударная DeWalt DWD524KS

Артикул: 222048
Дрель ударная DeWalt DWD524KS
20 880 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 222048
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараДрели
Аккумулятор в комплектенет
Блокировка кнопки включенияда
Ударный механизмда
Тип патронабыстрозажимной
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Мощность1100
Максимальный крутящий момент40
Макс. количество ударов в минуту56000
Макс. диаметр сверления (металл)13
Макс. диаметр сверления (дерево)40
Макс. диаметр сверления (бетон)22
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
Макс. диаметр патрона13
Мин. диаметр патрона1,5
КомплектацияДрель, Многопозиционная боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.
Кол-во скоростей работы2
Длина, см37
Высота, см21
Реверсда
В кейседа
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг2,8
Ударная дрель DeWalt DWD 524 KS - это мощный электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных и бурильных операций. Для качественного выполнения поставленной задачи, инструмент оснащен электронной регулировкой скорости и ограничителем глубины сверления.


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Самовывоз невозможен
Дрель ударная DeWalt DWD524KS - стоимость товара 20880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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