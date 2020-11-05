Эпилятор Rowenta EP1110F0 скор.:2 насад.:5 белый/темно-розовый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rowenta
|Тип товара
|Эпилятор
|Аккумулятор
|да
|В комплекте
|зарядное устройство / документация / щетка для очистки / чехол
|Вес, кг
|0.19
|Использование с применением пены
|нет
|Количество пинцетов
|24
|Минимальная длина волос для эпиляции
|0.5 мм
|Назначение
|эпиляция
|Насадки
|нет
|Подсветка
|нет
|Тип
|эпилятор
|Число скоростей
|2
|Эпиляционная головка
|да
|Высота, см
|8
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|4
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