Квадрокоптер MJX Bugs 3H B3H Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|MJX
|Тип товара
|Квадрокоптер
|GPS
|нет
|Автопилот
|нет
|Вес, гр
|472
|Возвращение в точку взлета
|нет
|Камера квадрокоптера
|внешняя
|Пульт управления - в комплекте
|да
|Управление по Wi-Fi
|нет
|Управление по радиоканалу
|да
|Макс. время полета,.
|19
|Дальность управления
|500 м
|Дистанционный контроль положения камеры
|нет
|Количество винтов
|4
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