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Характеристики
Тип товара
Светофильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284334
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Описание товара Светофильтр Kenko IRND32 351544 для DJI Osmo Pocket
Kenko Advanced Filter IRND32 разработан специально для камеры DJI Osmo Pocket для достижения смазывания движения и управления экспозицией в различных световых условиях. Фильтр IRND32 обеспечивает снижение светового потока на 5 ступеней экспозиции. Фильтр Kenko IRND32 не искажает цветовой баланс благодаря технологии Kenko ACCU-ND, которая равномерно отсекает свет даже на участке инфракрасного спектра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится фильтр с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.
Kenko Advanced Filter IRND32 разработан специально для камеры DJI Osmo Pocket для достижения смазывания движения и управления экспозицией в различных световых условиях. Фильтр IRND32 обеспечивает снижение светового потока на 5 ступеней экспозиции. Фильтр Kenko IRND32 не искажает цветовой баланс благодаря технологии Kenko ACCU-ND, которая равномерно отсекает свет даже на участке инфракрасного спектра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится фильтр с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.
Светофильтр Kenko IRND32 351544 для DJI Osmo Pocket - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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