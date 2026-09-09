Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit
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Характеристики
Описание товара Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit
Комплект нейтрально-серых светофильтров Kenko MAVIC 2 PRO IRND KIT, разработанный специально для квадрокоптера DJI MAVIC 2 PRO, изготовлен с применением технологии ACCU-ND, которая обеспечивает превосходный цветовой баланс фотографий, отсутствие паразитных оттенков в инфракрасном спектре, плавную и естественную передачу движения, а также оптимальное экспонирование снимков. Комплект светофильтров Kenko Advanced Drone Filters IRND KIT включает в себя 4 фильтра различной плотности, позволяющих оптимальным образом настроить камеру в соответствии со световыми условиями, позволяя избежать дифракции и оптимальным образом проэкспонировать кадр. ND4 (2 ступени), ND8 (3 ступени), ND16 (4 ступени), ND32 (5 ступеней). Высококачественные нейтрально-серые светофильтры IRND должны равномерно ослаблять световой поток, чтобы исключить вероятность сдвига цветового баланса или паразитных оттенков в области инфракрасной части спектра. Такая равномерность светофильтров Kenko IRND достигается благодаря технологии Accu-ND, которая обеспечивает ослабление светового потока в широкой области спектра (400-1000 нм). Оправа изготовлена из легкого алюминиевого сплава и не оказывает влияние на аэродинамику и время полета квадрокоптера. Специальные захваты на оправе фильтра не позволят ему выпасть из крепления к камере. На светофильтры наносится антибликовое покрытие вместе с гидрофобным слоем, благодаря которому фильтры легко чистить и обслуживать. Фильтры поставляются в жестком чехле, который надежно защитит их.
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