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Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit

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Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 1
Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 2
Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 3
Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтр
  • Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 1
  • Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 2
  • Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 3
  • Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 284337
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit

Комплект нейтрально-серых светофильтров Kenko MAVIC 2 PRO IRND KIT, разработанный специально для квадрокоптера DJI MAVIC 2 PRO, изготовлен с применением технологии ACCU-ND, которая обеспечивает превосходный цветовой баланс фотографий, отсутствие паразитных оттенков в инфракрасном спектре, плавную и естественную передачу движения, а также оптимальное экспонирование снимков. Комплект светофильтров Kenko Advanced Drone Filters IRND KIT включает в себя 4 фильтра различной плотности, позволяющих оптимальным образом настроить камеру в соответствии со световыми условиями, позволяя избежать дифракции и оптимальным образом проэкспонировать кадр. ND4 (2 ступени), ND8 (3 ступени), ND16 (4 ступени), ND32 (5 ступеней). Высококачественные нейтрально-серые светофильтры IRND должны равномерно ослаблять световой поток, чтобы исключить вероятность сдвига цветового баланса или паразитных оттенков в области инфракрасной части спектра. Такая равномерность светофильтров Kenko IRND достигается благодаря технологии Accu-ND, которая обеспечивает ослабление светового потока в широкой области спектра (400-1000 нм). Оправа изготовлена из легкого алюминиевого сплава и не оказывает влияние на аэродинамику и время полета квадрокоптера. Специальные захваты на оправе фильтра не позволят ему выпасть из крепления к камере. На светофильтры наносится антибликовое покрытие вместе с гидрофобным слоем, благодаря которому фильтры легко чистить и обслуживать. Фильтры поставляются в жестком чехле, который надежно защитит их.

Отзывы о товаре Светофильтр Kenko 210051 для DJI Mavic 2 Pro IRND Kit




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект нейтрально-серых светофильтров Kenko MAVIC 2 PRO IRND KIT, разработанный специально для квадрокоптера DJI MAVIC 2 PRO, изготовлен с применением технологии ACCU-ND, которая обеспечивает превосходный цветовой баланс фотографий, отсутствие паразитных оттенков в инфракрасном спектре, плавную и естественную передачу движения, а также оптимальное экспонирование снимков. Комплект светофильтров Kenko Advanced Drone Filters IRND KIT включает в себя 4 фильтра различной плотности, позволяющих оптимальным образом настроить камеру в соответствии со световыми условиями, позволяя избежать дифракции и оптимальным образом проэкспонировать кадр. ND4 (2 ступени), ND8 (3 ступени), ND16 (4 ступени), ND32 (5 ступеней). Высококачественные нейтрально-серые светофильтры IRND должны равномерно ослаблять световой поток, чтобы исключить вероятность сдвига цветового баланса или паразитных оттенков в области инфракрасной части спектра. Такая равномерность светофильтров Kenko IRND достигается благодаря технологии Accu-ND, которая обеспечивает ослабление светового потока в широкой области спектра (400-1000 нм). Оправа изготовлена из легкого алюминиевого сплава и не оказывает влияние на аэродинамику и время полета квадрокоптера. Специальные захваты на оправе фильтра не позволят ему выпасть из крепления к камере. На светофильтры наносится антибликовое покрытие вместе с гидрофобным слоем, благодаря которому фильтры легко чистить и обслуживать. Фильтры поставляются в жестком чехле, который надежно защитит их.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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