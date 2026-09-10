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Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT

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Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384267
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT

Набор светофильтров Kenko IRND для квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro и Advanced. В комплект входят 4 фильтра нейтральной плотности с коэффициентом ND4, ND8, ND16, ND32. Они необходимы для снижения экспозиции на 2, 3, 4 или 5 ступеней EV соответственно.

Отзывы о товаре Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT




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Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Описание
Набор светофильтров Kenko IRND для квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro и Advanced. В комплект входят 4 фильтра нейтральной плотности с коэффициентом ND4, ND8, ND16, ND32. Они необходимы для снижения экспозиции на 2, 3, 4 или 5 ступеней EV соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светофильтр Kenko 351504 для Drone Filter P4 IRND KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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