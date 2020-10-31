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Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C

Артикул: 103207
  • Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C - фото 2
6 690 руб. 
Купить
+ 128 КэтКоинов
Артикул: 103207
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Omega
filter_noneТовар входит в коллекцию Omega

Коллекция Omega

БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектенет
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливакаскадная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастольный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Встраиваемыйнет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Длина излива121 мм
Подсветканет
Страна бренда Чехия
Высота излива73 мм
Тип управленияоднорычажный
Материал корпусалатунь
Цветхром
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см20
Ширина, см15
Высота, см9
Вес, кг1.75
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Смеситель для раковины Lemark Omega LM3146C - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6690 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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