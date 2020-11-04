Лейка для душа Milardo 1401F68M18

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Milardo
|Тип товара
|Душевая лейка
|Диаметр лейки
|68 мм
|Кол-во режимов лейки
|1
|Вес, кг
|0.2
|Высота, см
|3.5
|Длина, см
|20
|Материал
|ABS-пластик
|Подсветка
|нет
|Стиль
|современный
|Страна бренда
|Россия
|Форма
|круг
|Цвет
|хром
|Ширина, см
|6.8
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв