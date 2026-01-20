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Ручной душ Damixa Palace One 914100200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручной душ Damixa Palace One 914100200

21 Отзывы
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Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 1
Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 2
Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 3
Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 4
Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
  • Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 1
  • Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 2
  • Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 3
  • Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 4
  • Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541771
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
27х13х9
Вес, г.
400

Описание товара Ручной душ Damixa Palace One 914100200

Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Датский бренд Damixa - это воплощение лучших скандинавских традиций инженерии и дизайна. Зародившаяся в Дании в 1932 году компания стала настоящим инноватором не только в заявленных стандартах качества и оригинальном дизайне, но и в технологиях, ранее не знакомых ни покупателям, ни другим производителям. Damixa использует только экологичные, безопасные для здоровья, долговечные материалы. Прочная конструкция каждого продукта - результат добросовестной работы датских инженеров. А скандинавская культура производства и сборки заслуженно славится своим качеством.

Отзывы о товаре Ручной душ Damixa Palace One 914100200

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Просто лейка. Без ничего :) В некоторых режимах не перекрывает полностью выключенные дюзы. А так - широкая, лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Пётр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка качественная. В руках тяжелая, на материалах не сэкономили. Много режимов и все интересные.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достойно. Рекомендую. Есть более навороченные, но эта лейка со своими функциями оптимальна к любым пожеланиям.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
ЕВГЕНИЙ Р.

Достоинства:


Комментарий:
супер мега лейка !!! отличный режим работы ! Реально , получаю наслаждения , когда душ принимаю !
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Jon Snow

Достоинства:


Комментарий:
Льет струей и капает дождем, все согласно ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая лейка производства России для Damixa. Срок службы 10 лет, отличный напор во всех пяти режимах. Никакого повышенного шума не заметил. Считаю, что эта новая лейка взамен старой от смесителя Damixa 521000000 (прослужившей 14 лет) даже лучше: удобнее, легче, и обеспечивает более сильный напор при большем диаметре!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар,5 режимов,переключается легко без усилий,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Тамара В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, много режимов. Очень довольна. Удобная, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка превосходная, все режимы рабочие. Отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Б А

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная штатная лейка. Прошлая прослужила почти 6 лет. 5 режимов работы. Хороший напор.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну не совсем Дамикса, и не совсем Дания. За это звезда и снята. В общем то знал, что это так. Купил в память о родной Дамиксе (тогда ещё действительно датской), проработавшей много лет. Потом уже как бы \"немецкий\" АмПм служил гораздо меньше. Посмотрим, как теперь продержится \"РедБлю бай Дамикса.\" ПС. На вид нормальный, льёт неплохо (пока новый). Несколько шумный (особенно в среднем положении)
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Бренд написан не как в приложении. Но работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, режимы работают. Все в ванной Damixa. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, сильный напор. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка подошла под старый шланг. Все 5 режимов работают. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная Лейка. Выполняет свои функции полностью. Напор воды значительно усилился. Довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка! Ранее уже пользовались такой, прослужила не один год!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Ценитель прекрасного

Достоинства:


Комментарий:
Фото лейки спустя 2-3 месяца использования , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
RedBlu by damixa - это инновационный бренд, адаптированный специально для российского рынка. Лейка бренда 4100200 RedBlu относиться к русской коллекции Palace One (см фото). Скандинавская -Origin. Все продукты проходят строгий контроль качества. Стоимость продукции является более доступной, чем изделия основного бренда Damixa. Лейка - современного дизайна, хром, стандарт подводки 1/2, диаметром 12 см, имеет 5 режимов, длина 26 см. Покупали 7 ноября по цене 1790 руб. Товар хорошо упакован, получили в коробке бренда. Лейка легкая, покупали для пожилого человека. Все работает, покупка и цена порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
меняла лейку к установленной стоке смесителя Damixa
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Матвей З.

Достоинства:


Комментарий:
взяли второй раз, без раздумий. прошлая лейка сломалась от случайности.



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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Датский бренд Damixa - это воплощение лучших скандинавских традиций инженерии и дизайна. Зародившаяся в Дании в 1932 году компания стала настоящим инноватором не только в заявленных стандартах качества и оригинальном дизайне, но и в технологиях, ранее не знакомых ни покупателям, ни другим производителям. Damixa использует только экологичные, безопасные для здоровья, долговечные материалы. Прочная конструкция каждого продукта - результат добросовестной работы датских инженеров. А скандинавская культура производства и сборки заслуженно славится своим качеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Просто лейка. Без ничего :) В некоторых режимах не перекрывает полностью выключенные дюзы. А так - широкая, лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Пётр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка качественная. В руках тяжелая, на материалах не сэкономили. Много режимов и все интересные.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достойно. Рекомендую. Есть более навороченные, но эта лейка со своими функциями оптимальна к любым пожеланиям.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
ЕВГЕНИЙ Р.

Достоинства:


Комментарий:
супер мега лейка !!! отличный режим работы ! Реально , получаю наслаждения , когда душ принимаю !
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Jon Snow

Достоинства:


Комментарий:
Льет струей и капает дождем, все согласно ожиданиям!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная душевая лейка производства России для Damixa. Срок службы 10 лет, отличный напор во всех пяти режимах. Никакого повышенного шума не заметил. Считаю, что эта новая лейка взамен старой от смесителя Damixa 521000000 (прослужившей 14 лет) даже лучше: удобнее, легче, и обеспечивает более сильный напор при большем диаметре!
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар,5 режимов,переключается легко без усилий,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Тамара В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, много режимов. Очень довольна. Удобная, качественная.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка превосходная, все режимы рабочие. Отлично.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Б А

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная штатная лейка. Прошлая прослужила почти 6 лет. 5 режимов работы. Хороший напор.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну не совсем Дамикса, и не совсем Дания. За это звезда и снята. В общем то знал, что это так. Купил в память о родной Дамиксе (тогда ещё действительно датской), проработавшей много лет. Потом уже как бы \"немецкий\" АмПм служил гораздо меньше. Посмотрим, как теперь продержится \"РедБлю бай Дамикса.\" ПС. На вид нормальный, льёт неплохо (пока новый). Несколько шумный (особенно в среднем положении)
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Бренд написан не как в приложении. Но работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, режимы работают. Все в ванной Damixa. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка, сильный напор. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Лейка подошла под старый шланг. Все 5 режимов работают. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная Лейка. Выполняет свои функции полностью. Напор воды значительно усилился. Довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лейка! Ранее уже пользовались такой, прослужила не один год!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2022
Ценитель прекрасного

Достоинства:


Комментарий:
Фото лейки спустя 2-3 месяца использования , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
RedBlu by damixa - это инновационный бренд, адаптированный специально для российского рынка. Лейка бренда 4100200 RedBlu относиться к русской коллекции Palace One (см фото). Скандинавская -Origin. Все продукты проходят строгий контроль качества. Стоимость продукции является более доступной, чем изделия основного бренда Damixa. Лейка - современного дизайна, хром, стандарт подводки 1/2, диаметром 12 см, имеет 5 режимов, длина 26 см. Покупали 7 ноября по цене 1790 руб. Товар хорошо упакован, получили в коробке бренда. Лейка легкая, покупали для пожилого человека. Все работает, покупка и цена порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
меняла лейку к установленной стоке смесителя Damixa
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2021
Матвей З.

Достоинства:


Комментарий:
взяли второй раз, без раздумий. прошлая лейка сломалась от случайности.


Ручной душ Damixa Palace One 914100200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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