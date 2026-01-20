Ручной душ Damixa Palace One 914100200
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Характеристики
Описание товара Ручной душ Damixa Palace One 914100200
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Датский бренд Damixa - это воплощение лучших скандинавских традиций инженерии и дизайна. Зародившаяся в Дании в 1932 году компания стала настоящим инноватором не только в заявленных стандартах качества и оригинальном дизайне, но и в технологиях, ранее не знакомых ни покупателям, ни другим производителям. Damixa использует только экологичные, безопасные для здоровья, долговечные материалы. Прочная конструкция каждого продукта - результат добросовестной работы датских инженеров. А скандинавская культура производства и сборки заслуженно славится своим качеством.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Просто лейка. Без ничего :) В некоторых режимах не перекрывает полностью выключенные дюзы. А так - широкая, лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка качественная. В руках тяжелая, на материалах не сэкономили. Много режимов и все интересные.
Достоинства:
Комментарий:
Достойно. Рекомендую. Есть более навороченные, но эта лейка со своими функциями оптимальна к любым пожеланиям.
Достоинства:
Комментарий:
супер мега лейка !!! отличный режим работы ! Реально , получаю наслаждения , когда душ принимаю !
Достоинства:
Комментарий:
Льет струей и капает дождем, все согласно ожиданиям!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая лейка производства России для Damixa. Срок службы 10 лет, отличный напор во всех пяти режимах. Никакого повышенного шума не заметил. Считаю, что эта новая лейка взамен старой от смесителя Damixa 521000000 (прослужившей 14 лет) даже лучше: удобнее, легче, и обеспечивает более сильный напор при большем диаметре!
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар,5 режимов,переключается легко без усилий,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, много режимов. Очень довольна. Удобная, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка превосходная, все режимы рабочие. Отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная штатная лейка. Прошлая прослужила почти 6 лет. 5 режимов работы. Хороший напор.
Достоинства:
Комментарий:
Ну не совсем Дамикса, и не совсем Дания. За это звезда и снята. В общем то знал, что это так. Купил в память о родной Дамиксе (тогда ещё действительно датской), проработавшей много лет. Потом уже как бы \"немецкий\" АмПм служил гораздо меньше. Посмотрим, как теперь продержится \"РедБлю бай Дамикса.\" ПС. На вид нормальный, льёт неплохо (пока новый). Несколько шумный (особенно в среднем положении)
Достоинства:
Комментарий:
Бренд написан не как в приложении. Но работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, режимы работают. Все в ванной Damixa. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, сильный напор. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка подошла под старый шланг. Все 5 режимов работают. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная Лейка. Выполняет свои функции полностью. Напор воды значительно усилился. Довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка! Ранее уже пользовались такой, прослужила не один год!
Достоинства:
Комментарий:
Фото лейки спустя 2-3 месяца использования , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
RedBlu by damixa - это инновационный бренд, адаптированный специально для российского рынка. Лейка бренда 4100200 RedBlu относиться к русской коллекции Palace One (см фото). Скандинавская -Origin. Все продукты проходят строгий контроль качества. Стоимость продукции является более доступной, чем изделия основного бренда Damixa. Лейка - современного дизайна, хром, стандарт подводки 1/2, диаметром 12 см, имеет 5 режимов, длина 26 см. Покупали 7 ноября по цене 1790 руб. Товар хорошо упакован, получили в коробке бренда. Лейка легкая, покупали для пожилого человека. Все работает, покупка и цена порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
меняла лейку к установленной стоке смесителя Damixa
Достоинства:
Комментарий:
взяли второй раз, без раздумий. прошлая лейка сломалась от случайности.
Отзывы о товаре Ручной душ Damixa Palace One 914100200
Достоинства:
Комментарий:
Просто лейка. Без ничего :) В некоторых режимах не перекрывает полностью выключенные дюзы. А так - широкая, лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка качественная. В руках тяжелая, на материалах не сэкономили. Много режимов и все интересные.
Достоинства:
Комментарий:
Достойно. Рекомендую. Есть более навороченные, но эта лейка со своими функциями оптимальна к любым пожеланиям.
Достоинства:
Комментарий:
супер мега лейка !!! отличный режим работы ! Реально , получаю наслаждения , когда душ принимаю !
Достоинства:
Комментарий:
Льет струей и капает дождем, все согласно ожиданиям!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная душевая лейка производства России для Damixa. Срок службы 10 лет, отличный напор во всех пяти режимах. Никакого повышенного шума не заметил. Считаю, что эта новая лейка взамен старой от смесителя Damixa 521000000 (прослужившей 14 лет) даже лучше: удобнее, легче, и обеспечивает более сильный напор при большем диаметре!
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар,5 режимов,переключается легко без усилий,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, много режимов. Очень довольна. Удобная, качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка превосходная, все режимы рабочие. Отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная штатная лейка. Прошлая прослужила почти 6 лет. 5 режимов работы. Хороший напор.
Достоинства:
Комментарий:
Ну не совсем Дамикса, и не совсем Дания. За это звезда и снята. В общем то знал, что это так. Купил в память о родной Дамиксе (тогда ещё действительно датской), проработавшей много лет. Потом уже как бы \"немецкий\" АмПм служил гораздо меньше. Посмотрим, как теперь продержится \"РедБлю бай Дамикса.\" ПС. На вид нормальный, льёт неплохо (пока новый). Несколько шумный (особенно в среднем положении)
Достоинства:
Комментарий:
Бренд написан не как в приложении. Но работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, режимы работают. Все в ванной Damixa. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка, сильный напор. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Лейка подошла под старый шланг. Все 5 режимов работают. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная Лейка. Выполняет свои функции полностью. Напор воды значительно усилился. Довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка! Ранее уже пользовались такой, прослужила не один год!
Достоинства:
Комментарий:
Фото лейки спустя 2-3 месяца использования , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
RedBlu by damixa - это инновационный бренд, адаптированный специально для российского рынка. Лейка бренда 4100200 RedBlu относиться к русской коллекции Palace One (см фото). Скандинавская -Origin. Все продукты проходят строгий контроль качества. Стоимость продукции является более доступной, чем изделия основного бренда Damixa. Лейка - современного дизайна, хром, стандарт подводки 1/2, диаметром 12 см, имеет 5 режимов, длина 26 см. Покупали 7 ноября по цене 1790 руб. Товар хорошо упакован, получили в коробке бренда. Лейка легкая, покупали для пожилого человека. Все работает, покупка и цена порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
меняла лейку к установленной стоке смесителя Damixa
Достоинства:
Комментарий:
взяли второй раз, без раздумий. прошлая лейка сломалась от случайности.