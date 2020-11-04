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Душевой гарнитур Iddis TSH0601

Артикул: 87929
Душевой гарнитур Iddis TSH0601
4 190 руб. 

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3 860 руб. 

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Артикул: 87929
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Shower Set
filter_noneТовар входит в коллекцию Shower Set
БрендIddis
Тип товараДушевой гарнитур
Душевая штанга (стойка)да
Наличие мыльницыда
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Диаметр ручного душа12.5 см
Кол-во режимов ручного душа5
Высота душевой штанги64 см
Длина душевого шланга150 см
Страна бренда Россия
Цветхром
Вес, кг1.5
Гарнитур выполнен из современных, качественных, износостойких и не подверженных коррозии материалов. Отлично вписывается в интерьер современной ванной комнаты или душевой кабинки. Система double lock, система twist-free


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Самовывоз невозможен
Душевой гарнитур Iddis TSH0601 - по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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