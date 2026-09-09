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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000

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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 1
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 1
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321997
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
75х13х8
Вес, г.
900

Описание товара Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000

Душевой комплект коллекции Origin One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Душевой комплект коллекции Origin One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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