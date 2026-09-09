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Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200

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Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 1
Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 2
Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 3
Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
  • Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 1
  • Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 2
  • Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 3
  • Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 790 руб.  2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322020
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
300

Описание товара Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200

Ручной душ REDBLU by Damixa Origin One 2.0 (артикул 918100200) — это сочетание продуманной датской эргономики и современных технологий для ежедневного комфорта. Обновленный дизайн лейки со стильным серым душевым диском и хромированным корпусом легко впишется в любой современный интерьер ванной комнаты.

Отзывы о товаре Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Россия
Описание
Ручной душ REDBLU by Damixa Origin One 2.0 (артикул 918100200) — это сочетание продуманной датской эргономики и современных технологий для ежедневного комфорта. Обновленный дизайн лейки со стильным серым душевым диском и хромированным корпусом легко впишется в любой современный интерьер ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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