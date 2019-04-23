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Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7

(4)
Артикул: 73521
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 1
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 2
  • Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 3
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 1
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 2
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - фото 3
2 610 руб. 
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Артикул: 73521
В наличии
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Официальная гарантия производителя — Гарантия 1 года.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИрригатор
Вес, кг1.35
Высота, см18
Давление струи, кПа290 - 810
Длина, см17.5
Количество режимов4
КомплектацияОсновной блок (компрессор) ирригатора полости рта Little Doctor AquaJet LD-A7, Насадки Little Doctor AquaJet LD-SA01 (4 шт.), Контейнер с крышкой, Панель для крепления прибора к стене, Комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон, Упаковка
Насадок в комплекте4
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоТайвань
Частота пульсации воды1200 имп/мин
Ширина, см14.5

Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a7 предназначен для ухода за полостью рта. Струя воды, подаваемая под напором, эффективно вычищает труднодоступные места межзубных пространств, плавная регулировка позволяет использовать прибор для детей и взрослых с чувствительной слизистой. Прибор можно закрепить на стене, что существенно экономит место и создает удобство для использования ирригатора Little Doctor Aquajet Ld-a7.

Особенности:
  • Давление струи воды - более 8 атм.;
  • Плавная регулировка напора;
  • Частота пульсаций - 1200 имп./мин.;
  • Емкость контейнера - 500 мл;
  • Не имеет ограничения по возрасту.
Комплектация:
  • Основной блок (компрессор) ирригатора полости рта Little Doctor AquaJet LD-A7
  • Насадки Little Doctor AquaJet LD-SA01 (4 шт.)
  • Контейнер с крышкой
  • Панель для крепления прибора к стене
  • Комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Упаковка

 

Видео:

Видеообзор на Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7

Видеообзор Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7

 



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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Напрямую выполняет свою единственную функцию - чистит))

Недостатки:
Тяжеловат и громкий. Короткий шнур.

Комментарий:
Учитывая, что сравнить с другой моделью я не могу, то в целом этот ирригатор мне подходит. Купила по совету подруги, которая его использует уже несколько лет и довольна. Отмечу, что такое устройство, как ирригатор - незаменимая вещь для гигиены. Щетка так не вычищает.


19.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Давно пользуюсь (около 2-х лет), ничего не ломалось.
Чистит хорошо. Первый раз, когда почистил зубы, а потом ирригатором, удивился сколько всего между зубов остаётся.

Недостатки:
Немного шумная.

Комментарий:
Добавляю колпачок ополаскивателя в стакан.


19.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Вещь нужная в доме
Что понравилось:
1. Разные режимы работы
2. Включение подачи воды как на самом иррегаторе так и на щетке
3. Объем емкости для воды (когда смотрела отзывы, кто-то писал, что не хватает и на 5 минут. Я так и не поняла, что можно так долго вычищать. Мне хватает для нормальной чистки одного заполнения, иногда вода даже остается)
4. Крепление на стену
5. Насадки на всю семью

Недостатки:
Один момент только не понравился, тяжело снимать насадки. Лучше держать не скользким руками, а тканью или полотенцем и все ок.

Комментарий:
Для таких везунчиков, с карманами на деснах, как я, вещь незаменимая. Ощущение свежести после первого использования почувствуете точно!


19.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошее давление воды для очищения налета с зубов.

Недостатки:
Не замечено.

Комментарий:
Это уже второй ирригатор этой модели. Первый прослужил несколько лет. Потом был подарен дорогущий ирригатор другой марки, который совершенно не удовлетворял из-за маленького напора воды, хотя имел еще и эл.щетку с разными насадками. В итоге снова купила эту модель. И снова очень довольна.

Самовывоз невозможен
Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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