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Ирригатор Revyline RL 450 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Revyline RL 450 White

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Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 1
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 2
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 3
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 4
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 5
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 6
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 7
Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригаторы
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 1
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 2
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 3
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 4
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 5
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 6
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 7
  • Ирригатор Revyline RL 450 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339359
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Характеристики

Бренд
Revyline
Тип товара
Ирригаторы
Размеры в упаковке, см
19х18х11
Вес, г.
443

Описание товара Ирригатор Revyline RL 450 White

Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.

Отзывы о товаре Ирригатор Revyline RL 450 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Revyline
Тип товара
Ирригаторы
Описание
Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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